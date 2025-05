De plus, une édition Collector sera disponible à la même date sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X, comprenant en plus du jeu en édition physique « Director’s Cut » :

Rejoignez Niko et Luna dans leur quête dans Nikoderiko, une aventure de plateforme vibrante. Lorsque le duo découvre une relique ancienne sur une île magique, le méchant Grimbald de la Cobring Gems Company la lui arrache. Pour sauver l’île et ses tribus, ils doivent naviguer à travers sept mondes uniques avec l’aide de leurs amis animaux et vaincre l’armée de Cobring. Avec un design familial, du jeu coopératif sur canapé et de la musique de David Wise, Nikoderiko promet un voyage magique et mystérieux pour tous les âges.

Explorez des mondes uniques avec des personnages adorables, des zones amicales, des boss épiques et divers thèmes de jeu tels que les wagonnets, les niveaux de poursuite et les aventures sous-marines. Chaque monde présente des monuments emblématiques et des zones thématiques uniques pour les boss.

Cette édition réimaginée développe l’univers vibrant de Nikoderiko, introduisant un tout nouveau monde et un nouveau boss, de nouveaux modes, et des mécaniques retravaillées à explorer pour les joueurs !