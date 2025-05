ININ Games et le studio japonais Studio Siesta s’associent pour faire atterrir un shoot ‘em up aussi mignon que frénétique sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Attendu pour la fin de l’été 2025, Trouble Witches FINAL! Episode 01: Daughters of Amalgam promet une aventure haute en couleurs, où douze jeunes sorcières devront affronter un enfer de projectiles dans un univers digne des plus beaux dessins animés japonais.

Initialement sorti en 2007, le jeu s’est transformé au fil des années pour devenir un véritable “Cute ’Em Up” de référence. Cette version “Final”, entièrement retravaillée, propose des graphismes remis au goût du jour, de nouveaux modes de jeu et l’intégralité du contenu disponible à ce jour, sauf l’extension Cotton qui restera vendue séparément. Les personnages jouables, tous plus adorables les uns que les autres, possèdent chacun leurs propres capacités et styles d’attaque. Chacune des sorcières est accompagnée d’un familier magique et offre une profondeur stratégique notable pour les amateurs de challenge.

Le système de combat se distingue notamment par la présence du « Magic Circle », un pouvoir spécial permettant de ralentir les projectiles ennemis pour les transformer en pièces d’or. Ces dernières pourront ensuite être utilisées dans la célèbre boutique citrouille du jeu pour acheter des cartes magiques aux effets redoutables, capables de nettoyer l’écran ou de protéger la sorcière en danger.

Visuellement, le jeu mêle des personnages en 2D dessinés à la main avec des décors 3D revisités, pour un rendu original et séduisant. L’action, ultra rapide, repose sur un gameplay de type « bullet-hell », où les réflexes du joueur seront mis à rude épreuve dans une tempête permanente de tirs ennemis.

Les joueuses et joueurs pourront également se plonger dans huit modes de jeu différents, assurant une rejouabilité quasi infinie, que l’on soit débutant ou vétéran du genre. Cette nouvelle version comprendra également l’ensemble des DLC sortis jusqu’ici, pour une expérience complète dès le lancement.

Trouble Witches FINAL! sera disponible en version physique et numérique. Une édition spéciale est également proposée sur la boutique officielle d’ININ. Elle comprendra un artbook et la bande originale du jeu, dans un coffret collector réservé aux fans de shoot ‘em up et d’esthétique kawaii. Les précommandes de cette édition spéciale sont d’ailleurs ouvertes dès aujourd’hui.

Avec son style unique, son humour décalé et sa nervosité de tous les instants, Trouble Witches FINAL! Episode 01: Daughters of Amalgam s’annonce comme une pépite inattendue pour cet été. Les amateurs de défis à la japonaise peuvent d’ores et déjà préparer leur balai.