Elle s’amuse comme une folle. Apprenez à vous harmoniser avec les mouvements techniques d’Elena, qui comprennent des coups de pied à longue portée et des mouvements spéciaux qui s’enchaînent d’un rythme à l’autre.

Avec son attitude pataude et son style capoeira, Elena débarque dans Street Fighter 6 le 5 juin en tant que dernier personnage de l’Année 2, le même jour que la date de sortie de la Switch 2 ! Avec une horde de mouvements fluides qui transformeront n’importe quel adversaire en proie, Elena promet que chaque combat sera éléphantesque.

Le Fighting Pass « Préparez-vous pour Elena ! » Fighting Pass célèbre la série Street Fighter III avec des avatars inspirés de Yun, Yang, Q, Remy et Oro ! Tu trouveras également l’emote d’Elena et des autocollants à l’effigie d’Urien, de Dudley, de Sean et d’autres encore !

Elena peut être achetée individuellement avec des Fighter Coins et les possesseurs du Year 2 Character Pass / Ultimate Pass ou du Years 1-2 Fighters Edition auront automatiquement accès à Elena lors de sa sortie.