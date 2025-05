Le groupe The Pokémon Company a annoncé aujourd’hui que l’application à succès du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket accueillera bientôt une nouvelle extension de Booster à thème, Crise Interdimensionnelle, disponible à partir du 29 mai. Les Dresseurs et Dresseuses pourront également profiter d’évènements à thème et Accessoires inédits en jeu.

Les nouveaux Boosters à thème Crise Interdimensionnelle

Crise Interdimensionnelle permettra aux joueurs et joueuses de collectionner des cartes de Pokémon Ultra-Chimères telles que Mouscoto-ex, Pierroteknik, Zéroïd et Engloutyran-ex. Apparus pour la première fois dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune, les Pokémon Ultra-Chimères sont de mystérieuses formes de vie originaires d’un autre monde et qui ont traversé des Ultra-Brèches.

À l’occasion de l’arrivée des Ultra-Chimères dans le JCC Pokémon Pocket, une Couverture de portfolio à leur effigie sera disponible dans la boutique contre des tickets boutique à partir du 29 mai. Les joueurs et joueuses pourront aussi afficher fièrement leur carte favorite grâce au cadre expo floral disponible en échange de tickets boutique évènement. Ils pourront en obtenir lors du prochain évènement pioche miracle qui se tiendra du 12 juin à 06:00 UTC au 29 juin à 05:59 UTC.

Ce n’est pas tout, car encore plus de Pokémon découverts à Alola feront leur entrée dans Crise Interdimensionnelle, comme Type:0.

Évènements à venir

Plusieurs évènements à thème attendent les Dresseurs et Dresseuses en jeu.