Les joueurs peuvent prendre part à la Campagne « Road to Worlds », obtenir des récompenses et s’affronter en amont du championnat du monde Yu-Gi-Oh! World Championship 2025, qui aura lieu à Paris

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) a le plaisir d’annoncer le retour de la Campagne « Road to Worlds » et des qualifications WCS Qualifiers pour Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL et Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS. Les Duellistes de chaque région s’affronteront dans ces jeux pour avoir une chance de marquer l’histoire du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! lors du prestigieux championnat du monde Yu-Gi-Oh! World Championship 2025 (WCS 2025), qui se déroulera à Paris du 29 au 31 août.

La bande-annonce de la Campagne « Road to Worlds » met en lumière le planning des qualifications et les récompenses in-game à durée limitée disponibles pendant la campagne.

Des récompenses rougeoyantes et une brillance « Branded » pour Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL

Le Red Supernova Dragon, qui fait partie du thème « Red Dragon Archfiend », accueillera les joueurs loyaux de MASTER DUEL qui se connectent durant la campagne, pour leur octroyer une Carte en fini UR Royal gratuite, une Icône exclusive ainsi que 1000 Gemmes.

Les Duellistes seront également ravis de constater que le célèbre thème « Branded » bénéficiera du tout nouveau Secret Pack: New Frontier. Ce Pack comprendra quatre illustrations inédites pour Fallen of Albaz, Incredible Ecclesia, the Virtuous, Aluber, the Jester of Despia et Blazing Cartesia, the Virtuous, ce dernier étant par ailleurs mis en vedette sur le Pack.

Les principales dates à retenir pour les joueurs de MASTER DUEL sont les suivantes :

Début de la Campagne de Connexion : 27 mai

Yu-Gi-Oh! World Championship 2025 Qualifiers Stage 1 : du 4 au 16 juin

Yu-Gi-Oh! World Championship 2025 Qualifiers Stage 2 : du 13 au 16 juin

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS fonce vers le WCS à travers SPEED DUEL et RUSH DUEL

Depuis le début du mois, les joueurs de Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS peuvent profiter de deux campagnes de connexion différentes pour SPEED DUEL et RUSH DUEL, offrant deux fois plus de récompenses pour les Duellistes dévoués !