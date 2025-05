Alors que la sortie de la Nintendo Switch 2 se profile dans deux semaines, de nouvelles informations indiquent que plusieurs jeux développés par les Xbox Game Studios sont en cours de portage pour la prochaine console hybride de Nintendo. Selon un rapport relayé par The Verge et signé par l’insider généralement bien informé Tom Warren, Microsoft n’entend pas se limiter à sa propre plateforme pour l’avenir de ses franchises majeures.

Le projet baptisé Project Latitude reflète cette volonté stratégique : faire évoluer l’écosystème Xbox en étendant sa présence à des plateformes concurrentes comme la PlayStation 5… mais aussi la Switch 2. Après l’annonce de Senua’s Saga: Hellblade II et de Gears of War sur la console de Sony, l’expansion s’accélère. Microsoft aurait ainsi dans ses cartons plusieurs portages pour la Switch 2, même si aucun n’a été officiellement confirmé à ce jour. Les précédents sont encourageants : la première Switch avait accueilli avec succès des titres comme Ori and the Blind Forest, Cuphead, Grounded ou encore Minecraft Dungeons. Ces portages avaient démontré que certains jeux Xbox pouvaient parfaitement s’adapter au format portable.

Avec la montée en puissance technique attendue pour la Switch 2, la porte s’ouvre à des jeux plus ambitieux. Des titres tels que Halo: The Master Chief Collection, Gears of War 4, Forza Horizon 5, voire Microsoft Flight Simulator pourraient désormais être techniquement viables sur la machine de Nintendo. La rumeur évoque également l’arrivée de Halo: Combat Evolved sur PlayStation 5, ce qui laisse entrevoir une nouvelle politique multiplateforme assumée pour les licences phares de la firme de Redmond. Par ailleurs, Call of Duty, désormais propriété de Microsoft après le rachat d’Activision-Blizzard, devrait aussi figurer dans les plans de la Switch 2. Ce projet s’inscrirait dans le cadre des engagements pris par Microsoft auprès de la FTC américaine lors du rachat de l’éditeur.

En attendant l’annonce officielle de la Switch 2, Nintendo prévoit de produire 20 millions d’unités durant sa première année de commercialisation, afin de répondre à une demande mondiale que l’entreprise anticipe comme très élevée. D’autres fonctionnalités, comme la GameChat nécessitant un numéro de téléphone, laissent entrevoir une console pensée pour un usage plus connecté et ouvert.