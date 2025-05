Le film sera réalisé par Alex Garland

Bandai Namco Entertainment Inc. et A24 ont annoncé aujourd’hui leur collaboration avec le scénariste et réalisateur Alex Garland pour une adaptation cinématographique en live-action du jeu vidéo de renommée mondiale ELDEN RING™ de FromSoftware Inc.

ELDEN RING a été créé sous la direction de Hidetaka Miyazaki de FromSoftware, et est basé sur une histoire mythologique écrite par George R. R. Martin, auteur de la série de romans fantastiques « Le trône de fer ».

C’est le cinéaste Alex Garland (Ex Machina, Civil War, Warfare) qui portera sur les écrans l’univers épique et l’action intense d’ELDEN RING en tant que scénariste et réalisateur. Le film sera produit par Peter Rice aux côtés d’Andrew Macdonald et Allon Reich de DNA, de George R. R. Martin et Vince Gerardis.

ELDEN RING est un RPG d’action qui se déroule dans un monde fantastique sombre authentique. Le jeu permet aux joueurs d’explorer de vastes environnements et donjons pour découvrir l’inconnu et savourer la satisfaction qui naît de la victoire sur les obstacles et les défis rencontrés. Combinant le savoir-faire de FromSoftware et la puissance marketing du réseau étranger de Bandai Namco Entertainment, ce titre est sorti le 25 février 2022 et a été vendu à plus de 30 millions d’unités dans le monde.

Un spin-off d’ELDEN RING, ELDEN RING™ NIGHTREIGN,™ devrait sortir simultanément dans le monde entier le vendredi 30 mai 2025. Le titre est un jeu d’action où les joueurs coopèrent pour surmonter une variété de situations difficiles. Tout en reprenant des éléments d’ELDEN RING, tels que des armes et des ennemis, le jeu a été repensé pour offrir aux joueurs une toute nouvelle expérience de jeu. Les joueurs choisiront parmi un casting de personnages uniques pour affronter une nouvelle menace.

ELDEN RING Tarnished Edition, une version tout-en-un d’ELDEN RING pour la Nintendo Switch™ 2, devrait sortir en 2025. Cette version comprend le contenu du DLC ELDEN RING™ SHADOW OF THE ERDTREE™ sorti en juin 2024, quatre nouveaux ensembles d’armures, et une nouvelle fonctionnalité de personnalisation de l’apparence de Torrent the Spectral Steed (3 variantes). Les joueurs peuvent s’attendre à jouer à ELDEN RING Tarnished Edition à tout moment et n’importe où, sur la Nintendo Switch 2.