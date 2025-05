Nintendo continue d’enrichir le catalogue rétro de son service Nintendo Switch Online avec l’arrivée de quatre nouveaux classiques issus de la Game Boy et de la Game Boy Color. Dès aujourd’hui, les abonnés peuvent accéder à Survival Kids, Gradius: The Interstellar Assault, Kirby’s Star Stacker et The Sword of Hope via l’application « Game Boy – Nintendo Switch Online », disponible sur l’eShop.

Parmi ces ajouts, Survival Kids est le seul titre issu de la Game Boy Color. Les trois autres proviennent du catalogue original de la Game Boy.

Voici un tour d’horizon des nouveautés :

Survival Kids

Sorti en 1999 sur Game Boy Color, ce jeu mêle aventure, survie et RPG. Le joueur incarne un enfant livré à lui-même sur une île déserte après un naufrage. Privé de toute aide extérieure, il devra chercher de l’eau, de la nourriture, et combiner divers objets pour créer les outils nécessaires à sa survie. En explorant chaque recoin de l’île, il pourrait bien trouver un moyen de s’échapper.

Kirby’s Star Stacker

Ce puzzle game paru en 1997 met en scène Kirby et ses amis Rick, Kine et Coo, qui aident à empiler des étoiles entre des blocs. Le principe est simple : enfermer les étoiles entre les personnages pour les faire disparaître. Le rythme s’accélère rapidement avec l’apparition régulière de lignes supplémentaires depuis le bas de l’écran. Le roi Dadidou s’en mêle également, ajoutant une touche de stratégie supplémentaire à ce jeu accessible mais exigeant.

Gradius: The Interstellar Assault

Publié en 1991, ce shoot’em up à défilement horizontal fait honneur à la série Gradius avec son gameplay nerveux et ses environnements variés. Le joueur doit affronter une invasion de vaisseaux ennemis en utilisant trois armes différentes : missile, double et laser. Attention cependant, il est impossible d’équiper simultanément les doubles et les lasers, ce qui impose des choix stratégiques en fonction du niveau.

The Sword of Hope

Sorti en 1989 au Japon (1991 en Occident), ce RPG place le joueur dans la peau du prince Theo, héritier d’un royaume plongé dans les ténèbres. Son objectif : retrouver l’épée de l’espoir pour vaincre le roi corrompu par le mal. Le jeu repose sur des commandes classiques comme Look, Open et Hit, qui permettent d’interagir avec le décor et les personnages. Malgré ses mécaniques simples, le jeu propose une aventure riche, pleine de secrets et de dialogues surprenants.

Ces quatre titres viennent compléter l’offre rétro de Nintendo Switch Online, qui ne cesse de s’étoffer avec des jeux cultes issus des décennies passées. Pour y accéder, il suffit d’avoir un abonnement actif au service en ligne de Nintendo et de télécharger l’application dédiée à la Game Boy.