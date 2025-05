La Nintendo Switch 2 commence à susciter l’intérêt des éditeurs tiers, notamment grâce à sa puissance annoncée, bien supérieure à celle de la première Switch. Avec déjà le retour confirmé de grandes franchises EA comme EA FC et Madden, l’hypothèse d’une arrivée des jeux F1 de Codemasters sur la nouvelle console hybride devient crédible. Le studio britannique, désormais propriété d’Electronic Arts, a confirmé qu’il étudiait la possibilité.

Dans une interview accordée à Traxion, Gavin Cooper, directeur créatif de F1 25, a déclaré que l’équipe devait d’abord analyser ce que la Switch 2 était capable de faire. « Il faut que des gens intelligents examinent la console, voient ce qu’elle peut réellement faire et déterminent si elle est réellement adaptée à l’expérience de jeu F1 », a-t-il expliqué. Si aucune décision n’a encore été prise, Cooper a néanmoins confirmé que les discussions auront lieu en interne : « Nous aurons certainement ces conversations en interne, mais il n’y a rien dont nous puissions parler pour le moment. »

Codemasters n’est pas étranger à l’écosystème Nintendo. Le studio avait sorti GRID Autosport sur Switch en 2019, un portage salué malgré l’absence initiale du multijoueur, ajouté plus tard via une mise à jour gratuite. En ce qui concerne la Formule 1, le dernier jeu officiel publié sur une console Nintendo remonte à la Wii U avec F1 Race Stars: Powered Up Edition, un spin-off de karting paru peu de temps avant Mario Kart 8. Les autres titres F1 remontent à F1 2011 sur Nintendo DS et F1 2009 sur Wii, développé par Sumo Digital.

Depuis l’arrivée de la Switch en 2017, les fans de Formule 1 ont été laissés de côté, aucun jeu F1 n’ayant été porté sur la console. Pourtant, l’horizon semble s’éclaircir avec la Switch 2, dont les capacités techniques permettraient, en théorie, de faire tourner des jeux exigeants comme Cyberpunk 2077 ou Star Wars Outlaws. Gavin Cooper reste néanmoins prudent, évoquant aussi des considérations matérielles comme l’absence de gâchettes analogiques sur les Joy-Con, un handicap potentiel pour un jeu de course où la précision des accélérations et freinages est cruciale : « C’est le genre de considération qui influence les décisions. »

La question de la pertinence d’un jeu F1 sur une console réputée familiale comme la Switch 2 peut également se poser. Pourtant, la Formule 1 connaît une popularité mondiale croissante, et la prochaine console de Nintendo s’annonce comme un succès commercial, avec des précommandes déjà épuisées un peu partout. De plus, le départ du jeu F1 Manager de Frontier, qui avait fait une incursion surprise sur Switch l’an dernier, laisse un vide que Codemasters pourrait être bien placé pour combler.