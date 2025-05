Développé par Shin’en Multimedia, le studio allemand à l’origine de la série FAST, ce nouvel opus marque un véritable retour avec du contenu inédit, de nouvelles mécaniques et une vitrine technique impressionnante.

La série FAST, exclusivement liée aux consoles Nintendo, a débuté avec FAST RACING LEAGUE sur Wii en 2011, puis s’est poursuivie avec FAST RACING NEO sur Wii U en 2015, avant que FAST RMX n’accompagne le lancement de la Switch en 2017. Huit ans plus tard, FAST FUSION arrive en tête de ligne pour inaugurer la nouvelle génération.

Conçu en un temps record depuis 2024, FAST FUSION bénéficie des outils maison du studio et d’une longue expérience avec la série, permettant un développement accéléré. Le jeu tournera en 4K à 60 images par seconde avec support HDR, offrant une fluidité et une clarté visuelle remarquables. Jack Merluzzi, la voix emblématique de F-Zero GX, est également de retour pour dynamiser l’action.

Parmi les nouveautés majeures : le Hyperjump, qui permettra aux joueurs de se projeter à grande vitesse à travers certains segments de circuit, et le Vehicle Fusion, un système de personnalisation unique. Les joueurs pourront fusionner deux véhicules déjà débloqués pour créer un hybride aux performances combinées, et au look entièrement nouveau. Aucun microtransaction à prévoir, tout est accessible via la progression normale.

Côté gameplay, Shin’en vante aussi l’amélioration des sensations grâce au nouveau HD Rumble des Joy-Con 2, qui intensifie l’action à l’écran. Les pistes, quant à elles, sont plus riches et vivantes que jamais, tirant pleinement parti de la puissance accrue du nouveau GPU de la console.

FAST FUSION s’annonce donc comme l’un des rares véritables jeux inédits de la Switch 2 à son lancement, prêt à séduire les amateurs de vitesse dès le 5 juin 2025.

