Shashingo: Learn Japanese with Photography continue de se bonifier avec une nouvelle mise à jour qui étend son accessibilité à un public encore plus large. Le jeu, qui transforme la photographie urbaine en outil pédagogique pour apprendre le japonais, s’enrichit aujourd’hui d’une localisation multilingue ainsi que de nouvelles options adaptées aux débutants.

Dans cette mise à jour, les développeurs annoncent le support de plusieurs nouvelles langues pour apprendre le japonais à partir de sa propre langue natale. Le jeu propose désormais une interface et un apprentissage accessibles aux francophones, germanophones, hispanophones (Europe et Amérique latine), lusophones brésiliens et sinophones (chinois simplifié). Ce travail a été rendu possible grâce à l’aide de membres de la communauté, impliqués dans la traduction du contenu.

Parmi les nouveautés majeures de cette version, on note l’ajout du mode Romaji + Kana. Destiné aux débutants qui ne sont pas encore à l’aise avec les alphabets japonais (hiragana et katakana), ce mode permet de visualiser les mots en romaji accompagnés des kana, facilitant ainsi la lecture et la prononciation des termes.

L’album photo virtuel reste au cœur de l’expérience Shashingo. Chaque photo capturée dans les rues japonaises stylisées génère une carte flash personnalisée, liant l’image à son mot japonais correspondant. Le joueur suit sa progression via un système d’étoiles dorées pour les mots maîtrisés et de points d’exclamation violets pour ceux nécessitant plus de révision. Un onglet « favoris » permet aussi de regrouper les cartes les plus appréciées.

Le dos de l’album photo contient toujours les fameuses leçons de japonais pensées pour les débutants. Ces pages proposent des explications grammaticales, des phrases courantes et du vocabulaire utile, afin d’accompagner l’élève au-delà du simple apprentissage par l’image.

Côté technique, quelques améliorations mineures d’optimisation ont été déployées, accompagnées de corrections de bugs liés à des textes ou des effets de clipping. Certains termes japonais ont également été ajustés pour une meilleure clarté. Enfin, les utilisateurs de claviers AZERTY et QWERTZ peuvent désormais remapper les contrôles, une fonction bienvenue pour une meilleure accessibilité.

Sur Steam, Shashingo propose également désormais des cartes à échanger, permettant de débloquer badges, arrière-plans de profil et émoticônes exclusives.

