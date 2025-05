NACON et le studio Passtech Games sont heureux d’annoncer la disponibilité du DLC gratuit de Ravenswatch Roméo et Juliette. Les deux héros tragiques shakespeariens sont jouables dès aujourd’hui en solo ou en duo sur PC, Nintendo SwitchTM, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et Xbox One.

Dans Ravenswatch, tous les héros issus des contes et légendes ont une histoire originale, et le couple maudit n’en est pas exempt. Après le suicide de Roméo, Juliette – plutôt que de le rejoindre dans la mort – conclut un marché avec Baba Yaga pour le ramener parmi les vivants. Cela n’est pas sans conséquence puisqu’à présent, les deux amants sont liés à vie… Dans le trépas.

La conséquence directe de cette malédiction s’exprime en jeu : lorsqu’ils sont joués en coopération, la mort définitive de Roméo entraîne celle de Juliette, et inversement. Cependant, le jeu en duo leur donne la possibilité de s’entraider en se transférant des points de vie et sauver ainsi leur amant de l’agonie. De plus, certaines de leurs compétences offensives peuvent résonner entre elles : la rose de Roméo peut exploser suite à un tir de Juliette, ils peuvent échanger de place ou, avec une bonne coordination, semer le chaos sur le champ de bataille avec leur compétence ultime Danse avec moi qui inflige de lourds dégâts à tout ennemies qu’ils touchent en valsant.

Roméo et Juliette sont aussi jouables séparément, leurs compétences s’adaptant en solo. Les joueurs pourront donc à loisir expérimenter indépendamment les talents d’escrimeur de Roméo ou les aptitudes de tireuse d’élite de Juliette.

Ravenswatch est un action-roguelike effréné en vue du dessus, mêlant d’intenses combats en temps réel à une grande profondeur de jeu. Fort du succès de Curse of the Dead Gods, Passtech Games revient avec une nouvelle formule plus addictive que jamais.

Aucune partie de Ravenswatch ne se ressemble : avec 11 héros, plus de 250 talents et 50 objets magiques offrant des combinaisons de build quasi-infinies, 4 niveaux de difficulté, des modes de jeux personnalisés et de la coopération multi-plateforme en ligne jusqu’à 4 joueurs, le jeu propose une expérience addictive et une grande rejouabilité.