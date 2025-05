Londres, Royaume-Uni, le 28 mai 2025. The Pokémon Company International a révélé de nouvelles informations sur le jeu Légendes Pokémon : Z-A. De plus, une présentation Pokémon Presents a été confirmée pour cet été.

Légendes Pokémon : Z-A

La sortie des jeux Légendes Pokémon : Z-A et Légendes Pokémon : Z-A – Nintendo Switch 2 Edition est prévue pour le jeudi 16 octobre 2025. Les précommandes seront ouvertes à partir du jeudi 5 juin sur le Nintendo eShop.

Les joueurs et joueuses qui se procureront la version physique ou numérique de Légendes Pokémon : Z-A sur Nintendo Switch pourront l’améliorer vers la version Nintendo Switch 2 Edition du jeu en achetant la mise à niveau. Les mises à niveau seront disponibles sur le Nintendo eShop et My Nintendo Store.

​La jaquette du jeu a également été dévoilée. On peut y voir les protagonistes et leurs partenaires Pokémon affronter de nuit un Pokémon méga-évolué dans les rues d’Illumis.

​Légendes Pokémon : Z-A inaugure un nouveau cap pour la série des jeux Pokémon, en proposant un jeu de rôle agrémenté d’éléments de jeux d’action et des combats en temps réel. Une première dans la franchise Pokémon. Une nouvelle aventure palpitante aux côtés des habitants et des Pokémon d’Illumis attend les Dresseurs et Dresseuses !​

The Pokémon Company International a donné rendez-vous aux fans le mardi 22 juillet pour la prochaine présentation vidéo Pokémon Presents ! Celle-ci sera diffusée sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon et fera découvrir les dernières nouvelles et mises à jour de l’univers Pokémon.