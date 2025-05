Le studio Hungry Couch Games et l’éditeur tinyBuild ont annoncé l’arrivée de leur prochain titre, Drill Core, sur Nintendo Switch d’ici la fin de l’année 2025. Mélangeant stratégie, gestion de ressources, construction de base et mécaniques roguelike, ce nouveau jeu vous mettra aux commandes d’une mission d’extraction minière futuriste sous haute tension.

Dans Drill Core, vous incarnez un Platform Manager chargé de superviser une équipe composée de mineurs, de transporteurs et de gardes dans un environnement hostile. Votre objectif : extraire les ressources vitales du cœur de la planète, tout en assurant la survie de vos employés et la pérennité des opérations. Chaque décision stratégique prise aura des conséquences directes sur la rentabilité de la mission et la sécurité du personnel.

Mais l’extraction ne se déroule pas sans heurts. Lorsque tombe la nuit, les véritables dangers surgissent. La faune locale, souvent agressive, remettra en question les engagements de votre entreprise en matière de sécurité et de respect de l’écosystème. Pour faire face à ces menaces, vous aurez accès à des tourelles de défense high-tech, indispensables pour repousser les assauts tout en maintenant vos bénéfices. Le dilemme moral est omniprésent : jusqu’où êtes-vous prêt à aller pour protéger vos objectifs commerciaux ?

Drill Core se distingue par son gameplay évolutif, où chaque mission présente de nouveaux défis : faune imprévisible, conditions changeantes, technologies en constante évolution. Vous devrez constamment adapter vos tactiques, optimiser l’utilisation de vos ressources et innover pour garder une longueur d’avance.

Le titre mise aussi sur une ambiance immersive et une direction artistique stylisée, mettant en valeur un monde à la fois mystérieux et technologiquement avancé. En combinant gestion minutieuse, survie en territoire hostile et enjeux écologiques, Drill Core propose une expérience stratégique complète et exigeante.