Presque vingt ans après sa sortie initiale sur Game Boy Advance et Nintendo DS, Scurge: Hive s’apprête à infecter la Nintendo Switch. L’éditeur Ratalaika Games a officialisé aujourd’hui l’arrivée du jeu culte dans sa version modernisée, avec une panoplie de nouvelles fonctionnalités pensées pour les joueurs d’aujourd’hui.

Publié à l’origine en 2006, Scurge: Hive est un jeu d’action-aventure de type Metroidvania, connu pour son ambiance science-fiction tendue, son gameplay isométrique original, et sa protagoniste charismatique : Jenosa Arma. Dans cette nouvelle version Switch, les joueurs pourront désormais profiter de sauvegardes instantanées, de codes de triche, et de la fonction de rembobinage, rendant l’expérience plus accessible tout en conservant sa difficulté d’origine.

L’histoire suit la redoutable chasseuse de primes Jenosa Arma, envoyée en mission pour retrouver un laboratoire scientifique secret sur une planète lointaine. Rapidement, elle découvre que la catastrophe qui s’est produite est liée à un virus alien aussi mystérieux que dangereux : le Scurge. Ce parasite a la capacité d’assimiler toute forme de vie à sa volonté destructrice. Grâce à une armure bio-protectrice, Jenosa peut résister à l’infection, mais pas l’arrêter complètement. Elle devra donc progresser rapidement, avant que son propre corps ne succombe à la corruption.

Le jeu repose sur une mécanique redoutablement efficace : l’infection est constante. Une jauge se remplit progressivement, mettant la pression au joueur et l’obligeant à agir vite et intelligemment. Cela confère à Scurge: Hive une tension unique, mêlant exploration, gestion du temps et survie dans des environnements hostiles.

Parmi les autres éléments marquants de cette version modernisée, on retrouve :

Six niveaux distincts , chacun avec son propre boss et son ambiance ;

, chacun avec son propre boss et son ambiance ; Un mode Boss Rush pour les amateurs de défis corsés ;

pour les amateurs de défis corsés ; Un gameplay basé sur des phases de plateforme isométrique , des combats nerveux et des énigmes environnementales ;

, des combats nerveux et des énigmes environnementales ; Un système d’amélioration d’armes et d’équipement pour renforcer les capacités de Jenosa.

Avec son scénario science-fiction prenant, son gameplay exigeant mais gratifiant, et ses ajouts modernes, Scurge: Hive est une occasion rêvée de redécouvrir un joyau oublié de la GBA/DS. La sortie sur Nintendo Switch permettra à une toute nouvelle génération de joueurs de plonger dans cette aventure oppressante et palpitante.

La date de lancement précise n’a pas encore été annoncée, mais Scurge: Hive arrivera bientôt en version numérique sur l’eShop de la Switch.