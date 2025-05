La semaine du 19 au 25 mai 2025 a été marquée par plusieurs nouveautés notables sur le territoire japonais, avec l’arrivée en tête du tout nouveau RPG de Level-5 : Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, qui domine largement les charts avec près de 83 000 copies vendues sur Switch. Sur le plan hardware, la Nintendo Switch reste la console la plus populaire malgré une légère baisse annuelle, devançant largement la PlayStation 5 et la Xbox Series.

Fantasy Life i fait un démarrage solide avec plus de 93 000 copies cumulées sur Switch et PS5

fait un démarrage solide avec plus de 93 000 copies cumulées sur Switch et PS5 Mobile Suit Gundam Seed assure une deuxième place honorable avec 26 000 ventes, preuve que les remasters trouvent toujours leur public au Japon.

assure une deuxième place honorable avec 26 000 ventes, preuve que les remasters trouvent toujours leur public au Japon. Ys Memoire: Memories of Celceta, réédition d’un classique de Falcom, entre dans le top 5 malgré une sortie discrète.

Côté hardware, la Nintendo Switch continue son règne malgré une baisse annuelle de près de 30 %, tandis que la PS5 Pro continue de représenter une bonne part des ventes PS5. La Xbox, quant à elle, continue de faire de la figuration.

Classement des ventes physiques de jeux (19 au 25 mai 2025)

Rang Console Titre Genre Éditeur Sortie Ventes Semaine Total 01 NSW Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time RPG Level-5 22/05/2025 82 968 NEW 02 NSW Mobile Suit Gundam Seed: Battle Destiny Remastered Action Bandai Namco 22/05/2025 26 130 NEW 03 PS5 Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time RPG Level-5 22/05/2025 10 730 NEW 04 NSW Minecraft Aventure Microsoft 21/06/2018 5 911 3 895 674 05 NSW Ys Memoire: Memories of Celceta RPG Nihon Falcom 22/05/2025 5 596 NEW 06 NSW Nintendo Switch Sports Sport Nintendo 29/04/2022 4 522 1 590 124 07 NSW Super Mario Party: Jamboree Party Game Nintendo 17/10/2024 4 511 1 304 912 08 NSW Mario Kart 8 Deluxe Course Nintendo 28/04/2017 4 127 6 332 032 09 PS5 Clair Obscur: Expedition 33 RPG Kepler Interactive 24/04/2025 4 098 19 337 10 NSW Animal Crossing: New Horizons Simulation Nintendo 20/03/2020 4 051 8 132 631

Ventes de consoles au Japon