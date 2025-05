Le deuxième module de Kingdoms, déjà disponible sur PC, Mac et PlayStation, introduit le stockage en auberge, une meilleure vision des parcours de héros, etc

Red Hook Studios, les créateurs de Darkest Dungeon, sont fiers d’annoncer l’arrivée de “Secrets of the Coven”, le deuxième des trois modules d’aventure du mode “Kingdoms” de Darkest Dungeon II, sur Nintendo Switch et Xbox dès aujourd’hui. Les joueurs devront enquêter et éliminer le mystérieux Coven avant que son influence sournoise ne provoque la chute du Royaume.

“Secrets of the Coven” est une mise à jour gratuite qui ajoute une nouvelle quête pour le mode “Kingdoms”, une nouvelle faction ennemie, de nouvelles mécaniques et objets, ainsi que plusieurs fonctionnalités très demandées par la communauté : stockage en auberge, vente d’objets, etc ! La mise à jour était déjà sortie sur Steam (PC/Mac) en avril, puis sur PlayStation plus tôt ce mois-ci.

« Secrets of the Coven est radicalement différent du premier module du mode Kingdoms, Hunger of the Beast Clan. Le rythme, les mécaniques et la structure des quêtes offrent une expérience très distincte, sans même parler de la faction ennemie. Notre équipe a exploré de nouveaux territoires, et nous avons hâte de découvrir vos retours ! » — Chris Bourassa, Directeur créatif.

“Kingdoms” est un mode de jeu gratuit qui propose une structure repensée à travers trois modules d’aventure – en commençant par “Hunger of the Beast Clan”, suivi maintenant par “Secrets of the Coven”. Contrairement au mode “Confessions” original, “Kingdoms” demande aux joueurs de défendre leur royaume et un réseau d’auberges face à de puissantes factions ennemies, comme les hommes-bêtes voraces ou le fourbe Coven. Un troisième module est prévu pour 2025.

Plus tôt ce mois-ci, Red Hook Studios a célébré le deuxième anniversaire de la sortie 1.0 de Darkest Dungeon II. Au cours de l’année passée, l’équipe a été fière de lancer le jeu sur Mac et consoles, d’ajouter le support des mods, d’introduire le tout nouveau mode de jeu “Kingdoms” et de sortir le DLC Inhuman Bondage. Le jeu devrait encore recevoir une quantité significative de nouveau contenu et de nouvelles fonctionnalités, y compris le très attendu troisième module de “Kingdoms”, plus de possibilités de modding, des skins d’origine et refontes complètes des héros, etc.

En parallèle de “Kingdoms”, la prochaine mise à jour de Darkest Dungeon II est officiellement en préparation : la mise à jour Steadfast Steward, qui engagera la communauté Darkest Dungeon pour collaborer avec l’équipe de Red Hook sur la création d’une update axée sur la qualité de vie.

Enfin, Une édition physique anniversaire envoûtante pour Nintendo Switch et PlayStation 5 a été révélée par Red Hook Studios et Skybound Games plus tôt ce mois-ci. Elle inclut un Steelbook de collection, un diorama pop-up en jeu, une diligence en papier à assembler, un jeu de cartes jouable, les bandes-son originales, ainsi que des codes de téléchargement pour The Binding Blade, The Inhuman Bondage, et The Infernal Supporter Pack DLCs. L’édition collector est prévue pour une sortie au 4e trimestre 2025.