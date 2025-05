Sorti pour la première fois en 2017 au Japon sur Nintendo 3DS et PlayStation 4, Dragon Quest XI n’a cessé de s’étendre au fil des années. L’arrivée de la version enrichie Dragon Quest XI S: Les Combattants de la destinée – Édition ultime sur Nintendo Switch en 2019 a ouvert la voie à d’autres portages, notamment sur PC, Xbox One et même via le cloud gaming. Désormais, Square Enix révèle que 8,5 millions d’exemplaires du jeu ont été écoulés à travers le monde, tous supports confondus.

Une ligne glissée discrètement dans un communiqué concernant le futur remake HD-2D de Dragon Quest I & II a suffi à relancer l’attention sur cet épisode, souvent considéré comme l’un des meilleurs J-RPG de sa génération. Mais au-delà du chiffre impressionnant, un détail a éveillé la curiosité des observateurs : cette hausse représenterait 1,5 million d’unités supplémentaires écoulées depuis le début de l’année, soit plus que ce que le jeu avait vendu en trois ans auparavant (environ 500 000 unités). D’où provient cette soudaine envolée des ventes ?

Aucune information n’a été fournie sur la répartition exacte des ventes entre les différentes versions (3DS, PS4, Switch, PC, Xbox, etc.), ni sur les marchés ayant contribué à cette progression. Il est probable que les nombreuses promotions, dont celle actuellement en cours sur l’eShop de la Nintendo Switch (50 % de réduction jusqu’au 4 juin 2025), aient fortement dopé les chiffres. Mais ce regain d’intérêt pourrait également être lié à la communication croissante autour de Dragon Quest XII ou à la nostalgie ravivée par les récents remakes et annonces liées à la série.

Pour celles et ceux qui n’ont pas encore plongé dans cette épopée magistrale, Dragon Quest XI S propose un récit riche, une direction artistique somptueuse signée Akira Toriyama, et une bande-son orchestrale mémorable. Le tout est accompagné de fonctionnalités modernisées comme l’exploration libre, un mode 2D rétro ou encore la possibilité d’accélérer les combats. À 20 €, c’est peut-être le meilleur moment pour découvrir ou redécouvrir ce pilier du jeu de rôle japonais.