À quelques jours de la sortie de Fast Fusion sur Nintendo Switch 2, le studio Shin’en dévoile aujourd’hui son trailer de lancement, offrant un aperçu complet de ce nouveau jeu de course antigravité survitaminé. Courses effrénées, circuits variés, mode multijoueur et la mécanique de fusion sont au cœur de cette vidéo explosive.

Prévu exclusivement sur Switch 2, Fast Fusion proposera au lancement 12 circuits répartis en 4 coupes, avec du contenu gratuit ajouté après la sortie. Le jeu permettra aux joueurs de personnaliser leurs véhicules grâce à la mécanique de Fusion, combinant différentes machines pour en créer de nouvelles, plus rapides et au design unique.

Les environnements incluent des forêts de séquoias, des sommets alpins, des métropoles futuristes, et d’autres lieux spectaculaires. Une nouvelle technologie de saut hyper antigravité promet des sensations inédites et des prises de risque spectaculaires.

Côté technique, le jeu bénéficiera dès le day one d’un patch activant un mode « Qualité » en 4K/60 fps, assurant une expérience fluide et visuellement impressionnante sur la nouvelle console de Nintendo.

Fast Fusion arrive très prochainement sur Switch 2.

We are happy to announce that Fast Fusion will include

« Quality mode: 4k/60fps »

— Shin’en Multimedia (@ShinenGames) May 30, 2025