Les studios Electric Airship et Critical Games viennent d’annoncer un projet aussi inattendu qu’ambitieux : Infinite Alliance, un RPG au tour par tour réunissant les héros et antagonistes de plus de 13 JRPG indépendants. Le jeu sortira gratuitement en 2026 sur Nintendo Switch et Switch 2.

Un crossover indépendant épique et riche en narration

Infinite Alliance est bien plus qu’un simple projet collaboratif. Il s’agit d’une véritable aventure scénarisée, où des personnages issus de jeux cultes du JRPG indépendant se retrouvent transportés sur un monde mort. Ils devront y affronter une menace cosmique, confronter leur passé, et tenter de racheter un héros déchu.

Héros et méchants cultes réunis

Voici un aperçu des personnages jouables confirmés :

Glenn de Chained Echoes

de Chained Echoes Noa de Jack Move

de Jack Move The Warrior (nommable par le joueur) de 8-Bit Adventures 2

(nommable par le joueur) de 8-Bit Adventures 2 Alexandra de Quartet

de Quartet Rio de Shrine’s Legacy

de Shrine’s Legacy Dustin de Kingdoms of the Dump

de Kingdoms of the Dump Chel de For a Vast Future

de For a Vast Future Gio de Geo Mythica

de Geo Mythica Whoopis, Vera et Arin d’autres projets indépendants

Et côté antagonistes :

Drago de Beloved Rapture

de Beloved Rapture Montam de Venaitura

de Venaitura The Fateshifter de Ephemeral Tale

de Ephemeral Tale Qliphoth , un nouveau méchant original

, un Et d’autres vilains à venir…

Un RPG au tour par tour stylisé, avec un casting de rêve

Infinite Alliance proposera des combats dynamiques au tour par tour avec une équipe de neuf héros, chacun ayant ses propres compétences et synergies. Les joueurs pourront explorer des lieux familiers réinterprétés pour l’occasion, croiser des alliés connus ou oubliés, et se replonger dans l’esthétique si unique de la scène JRPG indépendante.

Un hommage à la créativité du jeu de rôle indépendant

Pensé comme une porte d’entrée vers une foule de jeux indépendants marquants, Infinite Alliance célèbre la richesse créative de ce pan du jeu vidéo trop souvent sous-estimé. C’est aussi une occasion unique de découvrir de nouveaux univers, voire de redécouvrir ceux qu’on avait aimés sous un nouveau jour.

Gratuit, ambitieux, et prévu pour 2026

Infinite Alliance sera disponible gratuitement sur Nintendo Switch et Switch 2. Aucun contenu payant n’a été annoncé, et l’objectif semble clairement de proposer une œuvre collaborative qui unit les communautés et met en lumière des talents variés.