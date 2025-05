Disponible dès le 5 juin 2025 pour accompagner le lancement de la Nintendo Switch 2, Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster promet un retour en grande pompe pour ce RPG culte de la 3DS. Plus qu’un simple lifting visuel, cette version modernisée inclut de nombreux ajouts, dont deux mini-jeux inédits utilisant les fonctionnalités spécifiques de la nouvelle console, un confort de jeu accru, et une refonte technique globale. En amont de sa sortie, Square Enix a partagé une avalanche d’informations. Voici ce qu’il faut retenir.

Une histoire intemporelle sublimée en HD

Le récit de Bravely Default nous transporte à Luxendarc, un monde en péril plongé dans les ténèbres après l’effondrement d’un Grand Gouffre. Tiz, unique survivant de son village, s’allie à Agnès, vestale du cristal du vent, pour restaurer l’équilibre des quatre cristaux élémentaires. Accompagnés de Ringabel et Edea, les protagonistes entament un périple initiatique, où la lumière et l’ombre s’entrelacent.

Cette remasterisation sublime les cinématiques, les décors peints à la main, et les modèles 3D désormais affichés en haute définition. L’ambiance reste fidèle à l’original, mais avec un confort visuel bienvenu.

Un monde riche à (re)découvrir

Luxendarc est composé de contrées distinctes, chacune marquée par les conséquences de la corruption des cristaux :

Chaque région cache ses propres intrigues, boss, et personnages mémorables, rendant l’exploration toujours gratifiante.

De nouveaux mini-jeux Switch 2 pour varier les plaisirs

Deux mini-jeux totalement inédits exploitent les fonctionnalités de contrôle par double souris de la Switch 2 :

Luxencheer Rhythm Catch : Un jeu de rythme où Tiz et ses compagnons dansent au rythme des musiques iconiques du jeu. Attrapez les notes avec précision pour gagner des récompenses.

: Un jeu de rythme où Tiz et ses compagnons dansent au rythme des musiques iconiques du jeu. Attrapez les notes avec précision pour gagner des récompenses. Ringabel’s Panic Cruise : Une simulation de pilotage d’aéronef délirante, dans laquelle vous devez gérer le tableau de bord tout en répondant aux exigences incessantes de votre équipage.

Ces activités offrent des récompenses précieuses (costumes alternatifs, accessoires spéciaux, réglage du taux de rencontres aléatoires, etc.), renforçant leur utilité au-delà du simple divertissement.

Système enrichi et fonctions sociales modernisées

Reconstruction de Norende

En parallèle de l’aventure principale, les joueurs peuvent rebâtir le village natal de Tiz. En recrutant d’autres joueurs via les interactions en ligne ou en local, vous augmentez la main-d’œuvre et débloquez de nouveaux équipements, capacités spéciales et objets.

Appel d’amis et Abilink

Le système social permet de faire appel à des amis ou des invités croisés dans le jeu pour qu’ils viennent prêter main-forte lors des combats. Grâce à l’Abilink, vous pouvez emprunter temporairement les compétences de vos contacts pour expérimenter d’autres stratégies.

Combats stratégiques et jobs variés

Le système de combat au tour par tour repose toujours sur la mécanique unique Brave & Default. Vous pouvez « emprunter » des tours pour exécuter plusieurs actions d’un coup (Brave), ou vous défendre et accumuler des tours (Default).

Les attaques spéciales personnalisables

Chaque personnage peut débloquer des attaques spéciales personnalisables, accompagnées de musiques uniques offrant des bonus temporaires au groupe. Enchaîner plusieurs attaques spéciales durant cette musique permet de cumuler les effets.

14 jobs déjà confirmés :

Thief : vole des objets, se soigne en frappant.

: vole des objets, se soigne en frappant. Merchant : utilise l’argent pour attaquer ou vendre à prix fort.

: utilise l’argent pour attaquer ou vendre à prix fort. Spell Fencer : enchante son épée avec de la magie élémentaire.

: enchante son épée avec de la magie élémentaire. Time Mage : manipule le temps et peut remonter à l’origine d’un combat perdu.

: manipule le temps et peut remonter à l’origine d’un combat perdu. Ranger : expert des tirs ciblés, infligeant des dégâts à des familles précises.

: expert des tirs ciblés, infligeant des dégâts à des familles précises. Summoner : invoque des entités dévastatrices.

: invoque des entités dévastatrices. Valkyrie : bondit hors de portée avant de frapper lourdement.

: bondit hors de portée avant de frapper lourdement. Red Mage : hybride magique, peut augmenter son BP en chaîne.

: hybride magique, peut augmenter son BP en chaîne. Salve-Maker : mélange les objets pour des effets uniques.

: mélange les objets pour des effets uniques. Performer : booste le groupe avec chants et danses.

: booste le groupe avec chants et danses. Pirate : attaque puissante et affaiblit l’adversaire.

: attaque puissante et affaiblit l’adversaire. Ninja : esquive et attaque rapide, double-armes.

: esquive et attaque rapide, double-armes. Swordmaster : expert du contre avec prédiction.

: expert du contre avec prédiction. (Et plus à venir probablement avec le post-game ou les DLC.)

Chaque job propose une synergie unique, encourageant à expérimenter des builds complexes et personnalisés.

Une diffusion spéciale pour lancer le jeu

Square Enix a prévu un live stream pré-lancement le 2 juin à 20h JST sur YouTube. Il mettra en vedette Hiroko Saga (Famitsu), Tomoya Asano (producteur de la série Bravely) et Naofumi Matsushita (producteur du remaster), avec des démonstrations de gameplay inédites.