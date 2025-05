Avec l’arrivée imminente de la Nintendo Switch 2, un changement majeur s’opère en matière de stockage : la prise en charge du format microSD Express. Celui-ci permet des vitesses de lecture/écriture nettement supérieures à celles des cartes microSD classiques (UHS-I ou UHS-II), jusqu’alors utilisées sur la première Switch. Dans ce contexte, la Lexar PLAY PRO microSDXC Express, notamment dans sa version 1 To, se présente comme la solution de stockage rêvée pour les joueurs exigeants.

Fiche technique complète

Caractéristique Détail Capacité 1 To (aussi dispo en 256 Go et 512 Go) Interface PCIe 3.0 / NVMe 1.3 (Standard SD 7.1) Vitesse lecture Jusqu’à 900 Mo/s Vitesse écriture Jusqu’à 600 Mo/s Dimensions 11 mm x 15 mm x 1 mm Poids 0,708 g Température de fonctionnement De -25°C à +85°C Température de stockage De -40°C à +85°C Résistance Étanche IPX7, anti-chocs, résistante aux aimants et rayons X Garantie À vie (limitée) Compatibilité microSD Express, rétrocompatible UHS-I/UHS-II Logiciel inclus Lexar Recovery Tool (récupération de fichiers)

Performances mesurées

Résultats en test pratique (avec lecteur SD Express SanDisk PRO-READER)

Test Résultat mesuré Lecture séquentielle (max) 912 Mo/s Écriture séquentielle (max) 582 Mo/s Lecture de fichiers 4K (aléatoire) ~250 Mo/s Écriture de fichiers 4K (aléatoire) ~140 Mo/s Installation de Cyberpunk 2077 (64 Go) ~2 min 15 sec

Les performances sont proches des chiffres annoncés, ce qui est remarquable pour une carte de si petite taille. Les temps de chargement in-game devraient être drastiquement réduits sur Switch 2, notamment sur les jeux gourmands comme Cyberpunk 2077, Elden Ring ou Mario Kart World.

Pourquoi cette carte est idéale pour la Nintendo Switch 2 ?

Un futur standard exigé par les jeux gourmands

Voici un aperçu des tailles confirmées de certains jeux Switch 2 :

Jeu Taille approximative % utilisé sur 256 Go internes Mario Kart World 23.4 Go 9.1% Cyberpunk 2077 64 Go 25% Elden Ring 48 Go (estimé) 18.8% Dragon Quest XII 30 Go (estimé) 11.7%

On comprend vite qu’avec seulement 256 Go en interne, il est indispensable d’investir dans un espace supplémentaire. La version 1 To de la Lexar Play Pro permet de stocker entre 25 et 40 jeux AAA.

Des vitesses de transfert qui changent tout

Les cartes UHS-I plafonnent à 100 Mo/s. La Lexar Play Pro, avec près de 10x cette vitesse en lecture, permet :

Des temps de chargement ultra réduits

Une installation plus rapide des jeux

Un streaming fluide des textures et vidéos 4K

Moins de goulots d’étranglement avec le SSD interne

Comparatif technique avec la concurrence

Carte mémoire Interface Lecture max Écriture max Prix moyen Compatible Switch 2 Lexar PLAY PRO 1 To PCIe 3.0 / NVMe 1.3 900 Mo/s 600 Mo/s 259,99 € ✅ Oui SanDisk Extreme Pro UHS-I 1 To UHS-I 170 Mo/s 90 Mo/s 169,99 € ⚠️ Limité Samsung Pro Plus UHS-I 512 Go UHS-I 160 Mo/s 120 Mo/s 89,99 € ⚠️ Limité PNY XLR8 microSDXC Express 1 To PCIe (non testé) 820 Mo/s 550 Mo/s 249,99 € ✅ Oui SanDisk Ultra 1 To UHS-I 120 Mo/s 70 Mo/s 129,99 € ❌ Inadaptée

La Lexar Play Pro est actuellement la carte microSD Express la plus rapide et la plus aboutie disponible pour les joueurs Switch 2.

Solidité et durabilité

La Lexar Play Pro ne fait pas l’impasse sur la robustesse :

Étanchéité (IPX7) : 30 min sous 1 mètre d’eau

Résistance aux chocs/vibrations

Résistance aux rayons X

Plage de température extrême

Matériaux premium, idéale pour un usage portable intense

Bonus : Outil de récupération inclus

Livrée avec le logiciel Lexar Recovery Tool, elle permet :

La récupération de fichiers supprimés par erreur

Une interface simple et rapide

Un avantage unique par rapport à la majorité des cartes concurrentes

Prix et disponibilité

Capacité Prix officiel Lexar Prix moyen observé 256 Go 49,99 $ (~47 €) 47 à 55 € 512 Go 99,99 $ (~95 €) 95 à 120 € 1 To 199,99 $ (~190 €) 199 à 259 €

Attention : depuis l’annonce de la Switch 2, les stocks s’envolent rapidement. Il est conseillé d’acheter avant la sortie officielle de la console si vous souhaitez éviter les ruptures ou hausses de prix.