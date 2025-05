SEGA poursuit la campagne de promotion de Yakuza 0 Director’s Cut avec la mise en ligne de la cinématique d’ouverture officielle, désormais visible pour tous les fans curieux de redécouvrir cette origin story culte dans une version enrichie, pensée pour la Nintendo Switch 2. Cette introduction pose les bases de l’intrigue et offre un premier aperçu des événements, des visages familiers et de l’ambiance explosive qui caractérisent l’univers de la série.

Véritable pierre angulaire de la franchise, Yakuza 0 nous plonge au cœur des années 80, entre les néons de Tokyo et d’Osaka, dans une fresque criminelle haletante où s’entrelacent les destins de deux figures emblématiques : Kazuma Kiryu, un jeune yakuza aux principes d’acier, et Goro Majima, gérant d’un club huppé cachant une personnalité aussi redoutable qu’inattendue. Ensemble, ils vont découvrir les rouages complexes du pouvoir, de la trahison et de l’honneur dans un Japon en pleine mutation.

Dans cette édition Director’s Cut, SEGA propose une expérience ultime, avec de nouveaux contenus narratifs sous forme de cinématiques inédites qui apportent un éclairage supplémentaire sur les événements clés et les motivations profondes des personnages. Ces ajouts viennent renforcer l’aspect dramatique du récit sans en altérer le rythme.

Côté gameplay, Yakuza 0 Director’s Cut conserve son système de combat nerveux et spectaculaire, permettant de basculer entre trois styles de combat par personnage. Entre coups de poing ravageurs, objets du décor détournés en armes improvisées et techniques spéciales, les affrontements sont aussi brutaux que jouissifs. L’accessibilité des commandes permet à tous de se lancer dans l’action, tandis que la richesse des enchaînements ravira les joueurs les plus techniques.

Autre nouveauté majeure : le mode en ligne « Red Light Raid », qui fait son apparition dans cette version Switch 2. Jusqu’à 60 personnages jouables sont proposés, avec la possibilité d’affronter en coopération des vagues d’ennemis dans des défis intenses, renforçant encore la dimension communautaire et stratégique du jeu.