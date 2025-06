Changement discret mais remarqué chez Koei Tecmo pour Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian. Le seul et unique trailer occidental du jeu est désormais passé en vidéo non-répertoriée sur YouTube, que ce soit sur la chaîne américaine ou européenne de l’éditeur. Ce retrait coïncide avec une mise à jour du site officiel du jeu, qui supprime la version PS4 des plateformes de sortie prévues hors Japon.

Jusqu’à récemment, le jeu était listé pour PS4, PS5, Nintendo Switch et Steam. Mais aujourd’hui, la version PS4 a été retirée de toutes les pages régionales, y compris les sites américains, britanniques et taïwanais. Ces pages indiquent désormais très clairement :

« Veuillez noter que la version PlayStation®4 ne sera pas vendue en dehors du Japon. »

Le trailer original reste visible uniquement via lien direct (non référencé dans les chaînes), et aucune nouvelle vidéo ou communication officielle n’a été publiée par Koei Tecmo à ce sujet. Ce silence est d’autant plus surprenant que Resleriana est un jeu totalement solo et hors ligne, contrairement aux spin-offs mobiles de la série.

Autre point intrigant : aucune mise à jour significative sur le développement du jeu depuis plus de huit mois, un fait rare pour un titre de la série Atelier développé par Gust. Cela dit, les développeurs ont assuré en mars puis en mai 2025 que le développement est toujours en cours. En attendant, Atelier Resleriana reste prévu sur PS5, Nintendo Switch et Steam, sans date de sortie précise, et le mystère reste entier autour de cette disparition soudaine de la version PS4 en Occident.