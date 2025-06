Aujourd’hui, SEGA et Lizardcube ont dévoilé une nouvelle bande-annonce pour leur futur jeu d’action/plateformes en 2D, SHINOBI: Art of Vengeance™, qui sortira le 29 août 2025. Cette nouvelle bande-annonce met le projecteur sur le système de combat du jeu ainsi que sur les différentes armes et capacités que le joueur pourra utiliser afin de devenir un maître des arts ninja.

Vous pouvez précommander la version numérique de SHINOBI: Art of Vengeance dès maintenant sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Steam pour 29,99 €. Le jeu sera bientôt disponible en précommande sur le Nintendo eShop. Les fans qui précommandent le jeu en version numérique profiteront de 10 % de remise et recevront le costume d’arcade original et l’amulette du chasseur de fortune.

Vous pouvez précommander l’édition Standard de SHINOBI: Art of Vengeance dans la région EMEA sur PlayStation 5, Nintendo Switch et PC. Les fans peuvent aussi commander les éditions Classic et Collector en exclusivité sur le site Internet de Limited Run Games jusqu’au 29 juin 2025. Pour en savoir plus sur les précommandes physiques et numériques, rendez-vous sur le site officiel du jeu.