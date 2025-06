Aujourd’hui, SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio ont dévoilé une nouvelle bande annonce pour le très attendu Yakuza™ 0 Director’s Cut sur Nintendo Switch™ 2, qui offre un aperçu de tout ce que le jeu réserve aux joueurs, ainsi qu’un numéro d’assistance téléphonique (1-888-YAKUZA0).

« Veuillez noter que ce numéro gratuit (1-888-925-8920) est destiné uniquement aux appelants situés aux États-Unis. Bien qu’il soit possible d’appeler ce numéro depuis l’étranger, son fonctionnement n’est pas garanti pour tous les pays et des frais d’appel internationaux standard peuvent s’appliquer. Vous devez avoir au moins 18 ans pour appeler ce numéro. »

La version Director’s Cut comprend plus de 25 minutes de nouvelles cinématiques, ainsi que le nouveau mode Raid Lumière rouge qui propose des missions de combats coopératives en ligne à quatre joueurs. Dans ce tout nouveau mode, les joueurs peuvent faire équipe avec d’autres joueurs du monde entier pour neutraliser des hordes d’ennemis de plus en plus puissants. Le mode propose six missions différentes avec soixante personnages jouables.

Yakuza 0 Director’s Cut sort sur Nintendo Switch™ 2 le 5 juin 2025 et est d’ores et déjà disponible en précommande au prix de 49,99 €.