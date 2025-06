Les différentes mythologies sont des sources inépuisables d’inspiration pour les créateurs de jeux vidéo. Leif, le héros de ce jeu porte le prénom du fils d’Erik le Rouge, un viking très célèbre qui a notamment découvert le Groenland. Son fils Leif aurait découvert l’Amérique du Nord, ce fameux pays appelé Vinland à l’époque. Dans Leif’s Adventure : Netherworld Hero, il va aussi être question de voyages, mais d’un genre très particulier.

L’aventure est un voyage vers l’inconnu

Leif’s Adventure: Netherworld Hero est un jeu qui mélange action, plateforme et aventure en 2D. Notre héros Leif va partir de son village natal dans le nord de l’Europe pour parcourir le monde à l’aide de portails magiques qui vont l’emmener d’un endroit à l’autre.

Leif’s Adventure: Netherworld Hero a plusieurs particularités qui tout en faisant de ce jeu un digne héritier des grands titres d’action plateforme, proposent des améliorations qui apportent une vraie profondeur au gameplay. L’idée principale, c’est le petit fantôme qui nous accompagne. Ce fantôme appelé “Ghost” est bien à l’abri dans une petite lanterne accrochée à la ceinture de Leif. Et lorsqu’il sort de sa cachette, Ghost s’avère bien utile pour créer des plateformes, éloigner des monstres, déplacer des objets. Pour l’utiliser, il faut presser une gâchette et le diriger avec le stick. On se retrouve à jouer seul à un jeu en coopération.

La découverte des capacités de Ghost se fait au fur et à mesure. Au début du jeu, on ne pense pas forcément à lui et à l’aide qu’il pourrait nous apporter, et il devient indispensable tout au long de l’aventure. Leif’s Adventure : Netherworld Hero met aussi à l’honneur les boss de fin de niveau avec leur barre de vie immense au centre de l’écran, en bas. Notre jeune héros peut avoir plusieurs armes, et il va lui falloir trouver la bonne pour vaincre chaque boss tout en se faisant aider par Ghost qui peut éloigner des petits ennemis ou qui peut aider à retrouver de la vie en ramassant des cœurs çà et là.

Mais c’est aussi un voyage vers soi-même

Le jeu se déroule dans différents biomes qui sont tous reliés par un hub central, qui a la forme d’un arbre gigantesque où chacune de ses racines mène à un des différents mondes. Dans cet arbre, on peut acheter des armes, des armures ou des potions grâce aux pierres précieuses que l’on ramasse en traversant les niveaux. Une jarre qui traîne, un bon coup de hache et trois gemmes sont récoltées. Les armes ont une durée de vie limitée et elles s’usent assez vite donc, il faut alterner entre sa vieille hache, son marteau de combat et toutes les autres armes bien plus puissantes, mais bien plus fragiles aussi.

Le game design est particulièrement réussi dans Leif’s Adventure : Netherworld Hero car on trouve toujours son chemin facilement, que ce soit en suivant un petit oiseau qui nous guide dans le labyrinthe d’une grotte ou en envoyant Ghost en éclaireur pour trouver un passage. Le jeu nécessite une certaine dextérité car quand Ghost crée une plateforme ou neutralise un ennemi, cela ne dure que quelques secondes, et il faut alors que Leif se dépêche avant que ces petits avantages ne disparaissent. Le concept de Die & Retry est très présent dans le jeu. Certains passages nécessitent de s’y reprendre à plusieurs fois avant de comprendre ce qui doit être fait et dans quel ordre. Il en est de même pour les boss de fin de niveaux, pour lesquels il faut bien étudier leurs patterns pour réussir à les vaincre.

Graphiquement, Leif’s Adventure: Netherworld Hero est très joli, c’est un peu naïf, c’est coloré, c’est beau, et chaque monde a ses particularités qui le définissent bien. Sur le plan sonore, c’est sobre, le jeu n’est pas noyé sous les musiques, et les sons d’ambiance sont bien rendus.

Leif’s Adventure: Netherworld Hero est disponible sur l’eShop au prix de vingt euros environ.