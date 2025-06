À l’approche de la sortie mondiale d’Inazuma Eleven: Victory Road, prévue pour le 21 août 2025 sur Nintendo Switch, Switch 2, PS5, PS4, Xbox Series et PC, LEVEL-5 met les projecteurs sur l’une des nouveautés les plus enthousiasmantes de cet épisode : le système de « personnages sélectionnables », mis en lumière dans un tout nouveau trailer.

Dans cette mécanique inédite, les joueurs devront choisir cinq personnages parmi une sélection de 15 protagonistes liés à l’histoire pour composer l’équipe South Cirrus Eleven. Ces choix ne seront pas purement esthétiques ou tactiques : chacun de ces personnages interagira activement dans la trame narrative, rendant les dialogues et les événements scénarisés plus riches et dynamiques. L’idée est simple : votre sélection façonne votre histoire.

Ce casting haut en couleurs est servi par un impressionnant panel de doubleurs et d’invités spéciaux issus de YouTube, d’hololive, de groupes de musique ou de collectifs de streaming. Voici la liste complète des 15 personnages sélectionnables :

Winsor Compete (doublé par HIKAKIN) – Le sumotori bouillant plein d’énergie

(doublé par HIKAKIN) – Le sumotori bouillant plein d’énergie Charis Benzaie (Michaela Wako Sato) – L’acteur possédé au regard intense

(Michaela Wako Sato) – L’acteur possédé au regard intense Maine Alsop (Takushi Izawa – QuizKnock) – Chercheur de réponses existentielles

(Takushi Izawa – QuizKnock) – Chercheur de réponses existentielles Dario Highton (Rai Inami – NIJISANJI) – Le challenger déterminé

(Rai Inami – NIJISANJI) – Le challenger déterminé Amelia Rainwalker (Ichijou Ririka – hololive DEV_IS) – La présidente de classe réincarnée

(Ichijou Ririka – hololive DEV_IS) – La présidente de classe réincarnée Marisol Cavallo (Maika Sasaki – =LOVE) – La quêteuse de beauté idéale

(Maika Sasaki – =LOVE) – La quêteuse de beauté idéale Meridia Althoff (Lisa Hanabusa – VSPO!) – Maîtresse du kendô

(Lisa Hanabusa – VSPO!) – Maîtresse du kendô Tai Richter (Sango Suo – NIJISANJI) – Le stratège omniscient

(Sango Suo – NIJISANJI) – Le stratège omniscient Davin Bullock (Masai – Fischer’s) – La force déchaînée

(Masai – Fischer’s) – La force déchaînée Lycus Foxworth (Toshiya Miyata – Kis-My-Ft2) – Magicien de l’esquive

(Toshiya Miyata – Kis-My-Ft2) – Magicien de l’esquive Florent Shorleigh (Florent Shorleigh lui-même) – Surfeur bruyant et attachant

(Florent Shorleigh lui-même) – Surfeur bruyant et attachant Antonia Felicier (Fumiko Orikasa) – La fille de la campagne chanceuse

(Fumiko Orikasa) – La fille de la campagne chanceuse Kelvin Steelborne (Fujiko Takimoto) – Le cœur d’acier

(Fujiko Takimoto) – Le cœur d’acier Lemmy Stretchen (Yuki Tai) – Le majordome manipulateur

(Yuki Tai) – Le majordome manipulateur Starla Thorn (Ayahi Takagaki) – La rockstar indomptable

Le jeu promet une expérience narrative hautement personnalisable, renforcée par des voix variées et des personnalités bien marquées, qui donneront une véritable identité à chaque partie selon la sélection du joueur. Ce système ajoute une dimension stratégique inédite à l’aventure Inazuma Eleven. Sur Nintendo Switch 2, les joueurs bénéficieront de plusieurs améliorations techniques : mode souris, prise en charge du GameChat, framerate plus élevé, HDR et résolutions supérieures, pour une expérience encore plus fluide et immersive.