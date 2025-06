Une courte bande-annonce vient de faire surface pour Pokémon Écarlate et Violet, dévoilant les deux jeux en action sur Nintendo Switch 2. Ce nouvel aperçu a été partagé via l’application Nintendo Today, quelques jours seulement avant la sortie officielle de la console.

Dès le lancement de la Switch 2, les joueurs pourront télécharger une mise à jour gratuite pour ces deux opus. Ce patch apporte plusieurs améliorations techniques notables, avec notamment un passage à 60 images par seconde, offrant une expérience beaucoup plus fluide que sur Switch d’origine. Les jeux ont également été optimisés pour l’écran de la nouvelle console et les téléviseurs haute résolution, ce qui se traduit par une meilleure qualité visuelle globale.

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Violet plongent les joueurs dans la région de Paldea, un vaste monde ouvert mêlant lacs scintillants, chaînes montagneuses, déserts et autres environnements variés. L’aventure se veut libre : il est possible de suivre trois grandes trames narratives dans l’ordre de son choix et d’affronter les arènes selon sa propre progression.

Le jeu propose également une coopération en ligne jusqu’à quatre joueurs, permettant d’explorer la région ensemble, de capturer des Pokémon sauvages à plusieurs et de partager une expérience de découverte dynamique.

Pokémon Écarlate et Violet ne sont pas les seuls titres de la Switch originale à bénéficier de mises à niveau gratuites sur Nintendo Switch 2.