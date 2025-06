Après un Rune Factory 5 qui a divisé sur Switch, Marvelous a décidé de sortir un spin-off de sa série. Rune Factory : Guardians of Azuma nous propose un univers japonisant et de la nouveauté concernant un point central du jeu. Mais est-ce que le jeu réussit à faire mouche ? Nous vous proposons d’enfourcher votre plus beau dragon c’est partie pour Rune Factory: Guardians of Azuma !

Qui suis-je ?

Rune Factory: Guardians of Azuma nous permet de choisir notre protagoniste au début du jeu, vous aurez alors le choix, entre Subaru un homme ou Kaguya une femme, vous aurez bien évidemment la possibilité de choisir son nom. Mais pas de possibilité de modification visuelle sur le personnage.

Une fois votre personnage choisi, vous allez commencer à prendre part à l’histoire, qui vous place directement en face d’un Dragon Blanc, puis un combat se déroule entre l’autre protagoniste non choisie qui chevauchera un Dragon Noir. Après quelques secondes nous nous réveillons, ouf ce n’était qu’un rêve ! Nous sommes accueillis au réveil par Iroha, la propriétaire du salon de thé du coin. Elle va vous fournir un balai qui va alors vous permettre de prendre en main la possibilité d’interagir avec les feuilles au sol. Le début du jeu est donc une série de situations qui vont vous fournir de plus en plus d’objets qui vous permettront d’apprendre un peu plus sur les mécaniques du jeu au fur et à mesure de votre avancée dans l’histoire.

On apprend donc que Kaguya est amnésique, mais ce n’est pas une personne ordinaire, le fameux dragon blanc de son rêve se retrouve face à vous en forme de petite boule de laine (semblable à un mouton un peu kawaï). Ce dernier vous apprend que vous n’êtes pas ordinaire, vous êtes une Danseuse Tellurique ! Votre rôle est de réveiller et d’aider les Divinités Gardiennes de ce monde. À l’aide de votre Branche de Prunier (votre premier trésor sacré) vous allez pouvoir danser pour honorer diverses choses dans cet univers, de la statue de dragon pour sauvegarder, aux statues de grenouille qui vous fournirons divers plans et recette en passant par les personnes du village pour améliorer votre amitié avec eux.

Car oui, Rune Factory: Guardians of Azuma, bien que prenant un style radicalement différent de ce que l’on connaît dans les opus numérotés, fait toujours une part belle à l’amitié et aux amours, vous allez pouvoir vous lier d’amitié avec tout un tas de personnages plus ou moins attachants, de cette fameuse Iroha qui dirige le salon de thé, à Suzu une petite fille fan, ou encore à Sakaki le maire du premier village en passant du coup par la Divinité du premier village Ulalaka. Pour obtenir de l’amitié auprès de toutes ces personnes vous pourrez effectuer une action avec elle chaque jour, ces actions vont prendre plus ou moins de votre temps et plairont plus ou moins à votre interlocuteur, il faut donc se fier à leurs personnalités et à ce que vous connaissez d’eux, si vous êtes un peu coquin, allez donc à la mer avec ces personnes, elles débloqueront un maillot de bain comme skin alternatif. Monter en amitié avec toutes ces personnes n’est pas seulement là pour augmenter la durée de vie, mais aussi pour faire avancer des histoires secondaires et vous débloquer des éléments du jeu. Par exemple dès qu’une personne atteint le niveau 1 d’amitié, vous pourrez partir au combat avec elle, mais par exemple monter niveau 3 permet à la personne de vous offrir un cadeau le jour de votre anniversaire (et on ne va pas se mentir ils sont tous très riches compte tenu des super cadeaux que l’on a obtenu !). Mais surtout le plus intéressant sera donc les histoires secondaires, tous les personnages n’en ont pas, mais il y en a quand même beaucoup et nous ne pouvons que vous conseiller de les faire, car elles apportent un peu plus de consistance à l’univers un peu léger si on passe à côté de tout ça.

Nous vous parlions d’un style radicalement différent et bien c’est aussi le cas sur l’un des aspects les plus importants dans ce genre de jeu, la partie culture et ferme. Si dans les précédents jeux nous suivions notre village au fur et à mesure des saisons, dans Rune Factory: Guardians of Azuma nous allons vivre toutes ces saisons à la fois. Car chaque village est régi par une saison. Le village de départ est le village printanier. L’histoire au début est donc de réveiller les Divinités Gardiennes, qui gardent … chaque village, malheureusement, tous ces villages à cause de la disparition des Divinités, vont tous être à l’abandon, ce qui va créer un schéma un peu monotone au départ. Vous êtes dans un village, vous aidez la divinité, elle va vous donner son trésor sacré, puis vous allez faire une suite de quêtes pour découvrir la région, puis la Divinité revient, vous rejoint dans votre équipe et le village fait de vous son maire. C’est donc un peu redondant sur les premières heures de jeu, mais ça nous permet de découvrir de nouveaux lieux et nouveaux personnages de manière crescendo. Nous allons être le maire de chaque village et donc pouvoir faire pousser des arbres, des fleurs, des légumes et des fruits de toutes les saisons à la fois. De plus en améliorant notre village, donc en plantant plus de choses, en décorant les zones du village, etc., nous allons pouvoir attirer du monde qui vont travailler à votre place, comme miner, tenir un commerce ou bien s’occuper de vos champs. Ce qui fait que l’on n’est jamais trop en galère au niveau de notre revenu économique. Il faudra bien évidemment jongler entre ces villages, car certains vont avoir des forgerons, d’autre plutôt des apothicaires, etc., à nous de bien gérer. Heureusement grâce à la téléportation on se déplace très rapidement.

Il faut donc bien gérer son temps, si au départ on se dit que les journées vont relativement vite, pour passer le premier mois du jeu, nous avons mis plus de 25h de jeu, ce qui est relativement raisonnable et en montant pas mal nos relations, donc beaucoup de temps « perdu » à copiner.

On ne fait pas que jardiner ici !

Mais Rune Factory ce n’est pas que du jardin, de la gestion de village et du copinage c’est aussi une composante jeux d’action / RPG.

Alors attention, c’est relativement léger en termes de gameplay, cependant cela va nous prendre pas mal de temps de jeu. Nous allons avoir deux types d’endroits, la grande zone ouverte autour du village puis des donjons. Nous aurons à explorer à chaque fois des grandes zones, sans temps de chargement une fois à l’intérieur. Alors ce n’est pas très grand, mais ça nous occupe. Pour se battre, c’est simple, nous avons une attaque légère et la possibilité d’utiliser un trésor sacré. Si la branche ne fait rien, les autres vont chacun être imprégnés d’un type d’attaque, le tambour de terre, l’épée de feu, l’éventail de vent et d’autres qui vous accompagneront pendant l’aventure.

L’utilisation du trésor sacré coute des PR, une ressource qui s’avère rapidement trop peu nombreuse pour une journée. Car ces trésors ne servent pas qu’en combat : si en combat ils nous sont utiles contre des ennemis faibles à notre élément, ils vont aussi nous servir pour purifier le terrain et ainsi comme dans un metroidvania vous faire découvrir de nouveaux endroits dans des mondes ouverts. L’utilisation d’une attaque varie entre 2 et 3 PR, ce n’est pas beaucoup, mais quand on fait un enchaînement de 4 coups c’est déjà 12 PR potentiellement qui partent et au début nous n’en avons vraiment pas beaucoup, 20 PR, autant dire que l’on est vite limité. Surtout que ces trésors ont donc plusieurs utilités, en combat, pour l’exploration, mais aussi pour s’occuper du jardin, par exemple utiliser le tambour fait avancer d’un jour la pousse de nos plantations, sachant que la portée est assez limitée, quand notre terrain commence à grandir, on utilise beaucoup de coups de tambours. De plus si on fait avancer d’un jour, que l’on récolte et que l’on replante, nous devons de nouveau leur donner un coup de tambour pour gagner une journée. Les PR fondent comme neige au soleil. En avançant dans le jeu, leur nombre va augmenter, mais le nombre de villages aussi tout comme la taille de nos terrains. Ce qui nous laisse plus beaucoup de PR pour la partie combat, nous allons alors principalement utiliser l’attaque de base.

Nous allons pouvoir basculer entre une arme et une seconde arme. Le jeu nous incite beaucoup à utiliser une arme principale de type épée, double épée ou épée longue et d’utiliser l’arc en arme secondaire. Même si les talismans sont aussi disponibles, ils sont plutôt réservés à l’arme principale eux aussi. L’arc est la seule arme qui à un mode de visée en appuyant sur la gâchette de gauche. Pratique dans l’idée, assez injouable en réalité, les ennemis bougent trop vite. Nos tirs ne sont pas du tout précis, c’est rapidement casse pied, globalement la visée, le verrouillage et la caméra seront des points qui vont nous énerver. Ce n’est jamais vraiment dans l’axe de l’ennemi et on aura donc tendance à juste spammer dans le vide en espérant toucher à la volée un adversaire, même si une sorte d’autoguidage se fait pour toucher l’ennemi le plus proche. L’arc aura aussi comme utilité de pouvoir s’enflammer si vous avez le trésor estival équipé. Une fonctionnalité intéressante, mais que les développeurs ont rapidement oublié, car ce n’est disponible qu’avec cette arme-là, les autres n’auront pas la possibilité de donner une propriété à nos flèches … dommage. Sûrement parce que plusieurs endroits du level design nous obligent à utiliser les flèches de feu pour atteindre des balises « metroidvaniesque ».

La partie RPG va s’accompagner en plus de ces affrontements d’une montée de niveau, qui va clairement se faire en mode « normal » naturellement. Vous arriverez dans une zone, vous serez toujours un peu bas en niveau et à la fin de la zone vous aurez le bon niveau, jusqu’à la suivante, tout le long du jeu il y aura le même schéma et il ne bougera jamais. Cette montée en niveau va améliorer vos statistiques, même si ces derniers sont un peu anecdotiques, on ne ressent pas vraiment la puissance de la montée en niveau. En revanche, au cours de vos voyages vous trouverez des plans pour confectionner des armes, une nouvelle arme de chaque type sera déblocable à chaque nouvelle zone, donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez faire le jeu avec l’arme qui vous plait. Et la montée en puissance de cette arme est vraiment significative. En réalité elle est même obligatoire, si vous ne changez pas d’arme quand vous avez le plan, il sera impossible de faire la zone suivante. Vous n’êtes en revanche pas obligés de la faire pour la zone en cours, même si cela va grandement vous aider.

En plus de tout ça, nous aurons la possibilité de former un groupe, au départ vous pourrez ajouter 3 personnages en plus de vous à votre groupe, ils vont être regroupés sous des archétypes classiques : Attaque, Défense, Entrave, Soin, Soutien. On ne va pas se mentir, prenez ceux que vous aimez le plus, ils augmenteront de niveau en même temps que vous, il faudra les équiper en même temps que vous. Mais l’IA est catastrophique, nous nous sommes amusés sur les boss à nous mettre un peu en retrait, nos alliés ne faisaient jamais de dégâts à l’adversaire, comme si c’étaient leurs potes.

À côté vous aurez des arbres de compétences, pour la plupart ils vont gagner en XP en fonction de votre façon de jouer, si vous faites beaucoup de cuisine, l’arbre de cuisine prendra en expérience, si vous utiliser beaucoup l’arc, il va alors prendre en XP, pareil pour les trésors, etc. À la fin de chaque journée, vous gagnerez aussi de l’expérience globale, qui pourra être utilisée dans n’importe quel arbre de compétences. Pratique pour les armes que vous utilisez un peu moins, ou si jamais il vous manque un peu d’expérience pour avoir votre compétence. Attention, certains arbres n’évoluent que grâce à cette expérience bonus donc à vous de bien choisir ce qui vous intéresse.

C’est enchanteur !

Le titre est visuellement très attractif, cependant on ressent qu’il sort sur les deux plateformes que sont la Switch 1 et la Switch 2. Certaines textures ne sont pas très belles, la distance d’affichage est courte, on a beaucoup de choses qui apparaissent quand on arrive dessus. Il y a aussi des soucis de ralentissements assez régulièrement et des chargements un peu longs. Mais en réalité rien d’extrêmement dommageable, c’est d’ailleurs un bel exploit de le sortir sur Switch 1 en l’état, cela aurait été dommage qu’il soit exclusif à la Switch 2. Le jeu tourne très bien sur Switch en dehors des petits défauts cités précédemment, qui sont plutôt logiques pour une console en fin de carrière avec un hardware qui se fait âgé.

Côté direction artistique c’est un vrai plaisir de se balader dans cet univers japonisant, les différents villages sont très sympas. On regrettera le manque de vie, mais ce n’est pas très grave, car nous n’y passons pas très longtemps. En fait c’est un peu le regret que l’on a sur le jeu, il fait tout un peu. La ferme est très simpliste, nous n’avons pas d’arroseur automatique ou de chose du genre, la gestion des animaux est aussi très anecdotique, des monstres que vous apprivoiserez. Vous pouvez décorer le village, mais uniquement dans de petites zones dédiées. Les zones dehors sont grandes, mais un peu vides. Il y a pas mal d’ennemis, mais beaucoup de changement de couleur. Cependant tout n’est pas mal, c’est juste un peu « en surface », mais c’est un peu normal quand on veut en faire autant.

Cependant tout n’est pas mauvais, ils ont pensé à énormément de bonnes choses côté « Quality of Life (QoL) » ou en français Qualité de vie, c’est-à-dire tout ce qui nous arrange en tant que joueurs. Par exemple dès que votre sac est plein, les objets vont directement dans le coffre, quand on essaye de faire une quête il va automatiquement vous choisir les objets qui sont de moins bonne qualité pour finir la mission. Quand vous offrez un cadeau ou autre, vous avez accès à votre coffre sans avoir à y aller. Quand vous essayez de faire disparaitre une balise, vous n’êtes pas obligés d’avoir le bon trésor d’équipé, il suffit de faire la touche A quand c’est proposé. Lors de la ferme pareil, vous avez à disposition une vue d’au-dessus, qui vire les villageois, mais vous permet surtout de bien travailler vos plantations, pratique pour planter ces graines accessibles de partout, pratique aussi pour arroser, mais aussi pour ramasser, c’est très agréable. Globalement tout ce qui tourne au jeu est plaisant, le jeu nous aide sans nous prendre par la main, il fait tout pour que notre jeu soit agréable et non une tannée !