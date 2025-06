Que de souvenirs ! Sorti en 1999 sur Game Boy Color, Survival Kids — connu sous le nom de Stranded Kids en Europe et Survival Kids: Kotou no Boukensha (« L’aventurier de l’île solitaire ») au Japon — est un jeu d’aventure et de survie développé et édité par Konami. Ce titre discret mais novateur pour son époque a marqué les esprits par sa liberté d’action, son système de gestion des besoins vitaux et sa mécanique d’artisanat particulièrement poussée pour une console portable.

Dans Survival Kids, le joueur incarne un enfant, garçon ou fille, échoué sur une île déserte après le naufrage de son bateau. Sans scénario complexe ni longues cinématiques, le jeu propose une expérience très libre où la survie est la priorité absolue. Il faut surveiller la faim, la soif, la fatigue et bien sûr la santé, tout en trouvant des ressources, en chassant, en cuisinant, et en construisant des outils pour espérer tenir le plus longtemps possible — voire même trouver une issue pour quitter l’île. À l’époque, le gameplay en 2D rappelle des classiques comme The Legend of Zelda ou Pokémon, mais se démarque par un système d’objets à combiner (appelé « merging ») pour créer des outils, des armes ou encore des moyens de conserver des aliments. Chaque partie est différente, car les effets des plantes, par exemple, sont aléatoires et changent à chaque nouvelle aventure. Les objets, eux, s’usent avec le temps, forçant le joueur à toujours s’adapter.

Le succès discret du jeu a donné naissance à une suite, Survival Kids 2: Dasshutsu! Futago Shima (« Survival Kids 2: Évasion des Îles Jumelles »), sortie en 2000 au Japon. Cette suite a ajouté des débuts multiples, plusieurs fins et la compatibilité avec le câble Game Link. La série a ensuite pris une nouvelle direction sur Nintendo DS sous le nom Lost in Blue, avec trois épisodes sortis entre 2005 et 2008 dans le monde entier. Au Japon, ces jeux ont conservé l’appellation Survival Kids. Un jeu Wii, Survival Kids Wii, est également paru au Japon en 2008, connu sous le nom Lost in Blue: Shipwrecked en Amérique du Nord.

Plus de 25 ans après le premier épisode, la licence fera son grand retour en juin 2025 avec un nouveau jeu Survival Kids, développé cette fois-ci avec le moteur Unity, prévu pour la Nintendo Switch 2 dès son lancement. Une renaissance très attendue pour les amateurs de survie à l’ancienne, où l’exploration et la débrouille restent les maîtres-mots.

Eh bien nous avons eu la chance et le plaisir de découvrir cet opus en avant-première ! Et on vous propose nos premiers retours dès aujourd’hui.

Une aventure surtout coopérative

Survival Kids vous place dans la peau de quatre enfants intrépides, propulsés bien malgré eux dans un archipel inexploré après avoir suivi une mystérieuse carte en lambeaux. Le twist ? Ces îles reposent sur le dos de gigantesques créatures mi-baleines, mi-tortues, appelées les Whurtles. C’est dans ce cadre à la fois étrange et poétique que l’aventure commence.

Le jeu prend tout son sens lorsqu’il est joué en coopération. Jusqu’à quatre joueurs peuvent se réunir, que ce soit en local, en ligne ou en mode hybride — deux joueurs sur une console pouvant se connecter avec deux autres joueurs à distance. Grâce à la technologie GameChat intégrée à la Nintendo Switch 2, la coordination est fluide, les échanges constants, et le sentiment d’être réellement en équipe est total. Le GameShare est aussi possible en local pour deux joueurs, et vous pouvez l’exécuter sur une Switch 2 comme sur une Nintendo Switch classique. C’est un vrai plaisir de construire ensemble un abri, de s’entraider pour pêcher ou de résoudre des énigmes environnementales en coopérant intelligemment.

Un gameplay modernisé et accessible

Si la version originale était rudimentaire mais novatrice pour l’époque, cette nouvelle itération opte pour l’accessibilité sans sacrifier la profondeur. L’artisanat est fluide, bien amené et amusant, dépourvu de menus complexes : on ramasse des ressources, on les assemble, et on fabrique instantanément les outils nécessaires à la survie. Pas d’inventaire surchargé, pas de microgestion inutile : l’aventure est toujours en mouvement.

Il faudra quand même de la communication, car on ne peut que porter un type d’objet à la fois, et certains nécessitent même d’être deux pour les déplacer. Il faudra aussi toujours avoir un œil sur l’énergie (la stamina) qui peut être augmentée avec la cuisine collective. Pour déterrer certains objets ou franchir des obstacles longs, il faudra être à fond.

Le design visuel, quant à lui, adopte un style cartoon lumineux qui tranche agréablement avec l’austérité habituelle des jeux de survie. Chaque île déborde de charme, avec une bande-son entraînante, des effets sonores naturels et un souci du détail qui renforcent l’immersion. C’est une ambiance chaleureuse et accueillante, parfaite pour un public familial — le jeu est d’ailleurs classé PEGI 3.

L’essence de Survival Kids, version 2025

Ce qui nous a le plus frappé, c’est la manière dont Survival Kids conserve l’âme du jeu original tout en apportant des innovations dans tous les compartiments de gameplay. On retrouve cette sensation de liberté, cette invitation à l’exploration non dirigée de chaque île, et surtout cette mécanique de survie accessible mais engageante. Mais désormais, on le fait ensemble, et cela change tout.

Cependant, le jeu peut aussi se jouer seul. La difficulté et la gestion de l’énergie (stamina) sont facilitées pour rendre le jeu agréable malgré la solitude. Il en va de même si vous n’êtes que 2 ou 3, à chaque fois le jeu et sa difficulté s’adaptent.

Les défis à relever sont nombreux : entre énigmes, secrets cachés, objectifs à remplir pour débloquer des cosmétiques, il y a toujours quelque chose à découvrir dans ce jeu. Chaque île proposera deux challenges en plus de la finir, un challenge au temps, et un autre à la découverte de secrets (souvent) très bien cachés. Il y a donc une replay value importante si on veut faire le 100%, récompensé par de nouvelles possibilités de customisation. Et même si l’histoire reste en toile de fond, l’univers mystérieux à découvrir promet des surprises pour les joueurs les plus curieux.

De ce qu’on a pu comprendre, comptez entre 10 et 15 heures pour finir le jeu en ligne droite, environ 16h pour le 100%.

Premières impressions

Prévu pour le 5 juin 2025 sur Nintendo Switch 2 au prix conseillé de 49,99 €, Survival Kids s’annonce comme l’un des titres les plus rafraîchissants de cette première vague de jeux coopératifs sur la nouvelle console de Nintendo. Avec son approche accessible, son atmosphère bienveillante et ses mécaniques solides, il pourrait bien séduire aussi bien les vétérans nostalgiques que les nouvelles générations de joueurs. Loin des survival games ultra hardcores, Survival Kids préfère mettre l’accent sur l’entraide, l’exploration et le plaisir de jouer à plusieurs. Une philosophie qui lui va comme un gant, et qui pourrait bien en faire une des belles surprises de cet été vidéoludique.