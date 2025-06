Alors que la nouvelle itération de la console Hybride imaginée par Nintendo arrive dans un peu moins de quelques jours, je vous propose de revenir sur la frénésie qui habite certains joueurs, ayant hâte de mettre la main sur les Joycons de la petite dernière de chez Nintendo !

La Nintendo Switch est là depuis 8 ans et elle a vaillamment lutté contre la Xbox One, la PS4 puis les Xbox Series et la PS5… Ce qui, il faut l’avouer, n’est pas rien. Certes la console de Nintendo ne joue pas dans la même cour, mais elle a sût trouver son public.

Alors que la Nintendo Switch 2 est aux portes de notre salon et que certains se plaignent du manque d’innovation, de l’absence de jeux intéressants, je trouve (d’un point de vue personnel pour cette fois) que ces critiques n’ont pas forcément lieu d’être…

Je suis pour ma part ravi de la mise à jour dont va bénéficier The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom… Pourquoi ? Car, je dois l’avouer, il s’agit d’un jeu que je n’ai pas encore eu l’occasion de terminer sur Nintendo Switch… Malgré la bonne cinquantaine d’heures de jeu (si pas plus) passées sur le titre.

Pour une raison que j’ignore, j’avais laissé de côté ce Zelda ayant un véritable effet « trou noir » sur mon temps de jeu… Dans le Hyrule de Tears of the Kingdom, l’impression de passer demi-heure dans le jeu correspond parfois à deux heures dans la vraie vie… Ce jeu reste à ce jour l’un des meilleurs Zelda auquel j’ai pu jouer, les possibilités de jeu sont infinies (ou presque) tout comme l’étendue de terre à parcourir que ce soit dans les airs… ou sous terre. Et c’est d’ailleurs cette immensité qui a fait que j’avais tendance à me perdre pour éviter de passer à côté d’une grotte ou d’un lieu intéressant… (ceux qui y ont joué savent de quoi je parle).

Peu avant la sortie de la Nintendo Switch 2, j’avais repris ma partie sur Nintendo Switch 1 (vu que c’est ainsi que l’on pourra désormais appeler son ainée) et ayant eu un peu peur de devoir reprendre de zéro… (mes explorations préalables m’ayant permis de trouver des tenues complètes), j’ai très rapidement retrouver mes réflexes, preuve en est que le jeu s’avère parfaitement bien penser et intuitif au niveau de la maniabilité, malgré le nombre d’actions possibles.

Savoir qu’une mise à jour (payante ou gratuite si on dispose du NSO+), permettant d’améliorer le jeu est une très bonne nouvelle pour moi, car elle est la promesse de reprendre une partie trop longtemps abandonnée pour enfin terminer le jeu dans des meilleures conditions qu’à l’origine.

Je pense également aux personnes qui « attendaient » la sortie de cette nouvelle Nintendo Switch pour se lancer dans l’aventure hybride (et ils sont nombreux), j’imagine parfaitement le plaisir qu’il prendront à découvrir un excellent Zelda, avec un œil neuf et des performances améliorées. Même s’il est sorti il y a deux ans, pour les joueurs de Nintendo Switch, le jeu fait clairement figure de nouveau Zelda pour les nouveaux venus dans la « switchosphère ». Comme beaucoup, j’ai pu lire çà et là que visuellement les différences n’étaient pas flagrante… Pourtant, en prenant la peine de comparer, les différences existent, les animations sont plus fluides, le jeu est d’apparence plus joli… Alors oui, même s’il ne s’agit que d’un ressenti par rapport à des vidéos, je reste persuadé qu’il sera confirmé une fois la console entre les mains et j’aurais alors grand plaisir à enfin terminer ma partie de la plus belle des façons!

Pour finir sur une note toujours positive, les joueurs de Nintendo Switch 2 auront entre les mains, la seule console de Nintendo qui permet de jouer à tous les Zelda (ou presque…) mais nulle doute que les manquants arriveront bientôt !

Vous l’aurez compris, comme beaucoup j’ai hâte de découvrir cette nouvelle console et outre les mises à jour proposées pour les titres existants (et leur offrant une nouvelle jeunesse, pratique courante chez la concurrence), je suis également très curieux de découvrir le nouveau monde ouvert de Mario Kart World, mais aussi et surtout de pouvoir me remettre dans la peau de Donkey Kong Bananza pour une aventure en 3D qui s’annonce épique ! Je me demande comment le mode souris va être utilisé pour les FPS, les jeux de gestion et les possibilités que cela va ouvrir pour les jeux à venir sur la nouvelle console hybride de Nintendo… Il y a fort à parier que le Nintendo Switch 2 Welcome Tour offre un aperçu de ce qui pourrait nous attendre.

Dans une optique plus « geek », je vais enfin pouvoir profiter d’un titre comme Cyberpunk 2077: Ultimate Edition lors de ma pause méridienne ou réaliser les meilleurs assassinats sur HITMAN World of Assassination – Signature Edition (sans passer par la case cloud gaming). et je suis certain qu’avec le Summer Game Fest qui démarre sous peu, nous allons avoir le droit à une multitude de belles annonces pour le reste de l’année et les années à venir…