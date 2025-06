Amis gamers, nous devons vous faire une confidence… Comme vous, nous affectionnons les jeux vidéos et plongeons pleinement dans chaque univers jusqu’à s’y perdre pendant de longues mais délicieuses heures. Le jeu que nous allons vous présenter ci-dessous est venu s’immiscer dans notre emploi du temps, et dès lors, chambouler totalement notre organisation !

Développé et édité par Level-5, Fantasy Life i : La voleuse de temps nous faisait clairement de l’œil mais soyons honnêtes, nous étions quelques peu sceptiques sur son contenu et son aspect très enfantin (tout en sachant que nous n’avions pas joué à la version 3DS) : allions-nous vraiment parvenir à nous imprégner de cet univers ? C’est donc avec un fort enthousiasme mais une légère méfiance que nous avons lancé le jeu.

Terres et dragons

Traditionnellement mais avec toujours cette petite excitation initiale, nous débutons la partie par le choix de la langue écrite et orale (que les puristes soient en joie, le japonais est disponible pour l’audio ! Sinon, l’anglais est bien entendu là ; les textes, quant à eux, peuvent être délivrés dans une tripotée de langues, y compris le français), mais aussi le nom et la personnalisation de notre personnage. Les choix disponibles sont nombreux et nous parvenons à créer la jeune femme imaginée dans notre esprit. Les voix sont en revanche moins nombreuses.

La vidéo d’introduction s’ouvre sur le monde de Rêveria et sur son histoire. Ses habitants vaquent à toutes sortes d’activités au sein de leur monde qui semble, déjà, empli de mystères.

De notre côté, nous sommes à bord d’un bateau qui vogue paisiblement sur les flots. Édouard, un scientifique assez plaisantin au look rétro mais très chic, et sa mascotte Merlebleu, un oiseau d’apparence pas très fut-fut, nous invitent à découvrir les lieux et notamment les vestiges d’un dragon qui trône en plein milieu du navire. Ce dernier nous interpelle. Se pourrait-il qu’il soit encore vivant ? Tandis que nous sommes dans l’expectative sur ce reptile géant, nous sommes attaqués par une créature gigantesque qui tente de nous détruire. Malgré tous les efforts de notre équipage pour lui échapper, l’ennemi se rapproche. Alors que tout semblait perdu, notre mystérieux dragon s’éveille soudainement et nous vient en aide. Nous grimpons rapidement sur son dos avec Édouard, toujours accompagné par sa petite mascotte. Le combat est féroce. Malheureusement, la vilaine bestiole a le dessus et nous sommes violemment projetés dans un monde inconnu tandis qu’un symbole se loge dans le ciel.

Après avoir repris nos esprits, nous retrouvons Merlebleu qui se pare d’un casque solide : avec la tête désormais recouverte par ce couvre-chef, ses baragouinages deviennent compréhensibles. Merlebleu dévoile ainsi tout son potentiel et devient dès lors un compagnon de voyage bavard mais plein de ressources ! Édouard, quant à lui, a disparu. Nous retrouvons dans le sable sa tablette numérique : pour le moment, elle ne semble pas très utile, mais cette dernière va très lourdement s’étoffer tout au long de l’aventure, qui peut désormais commencer, tandis que nous foulons avec empressement cette contrée sauvage qui n’attend que nous pour révéler tous ses mystères.

Qu’aimerais-tu faire quand tu seras grand ?

La prise en main de notre petite héroïne est particulièrement intuitive. Le joystick gauche permet son déplacement, le droit la manipulation de la caméra. Le premier combat nous permet d’appréhender les techniques qu’il est possible de mettre en œuvre pour attaquer mais aussi pour se défendre : le bouton Y sert à attaquer (avec la possibilité de le refaire encore et encore) alors que la touche X déploie une attaque plus puissante encore (ce qui implique la consommation de Points de Combat). L’esquive (et ne faites pas les malins, il va falloir faire preuve de prudence une fois les premières heures de jeu derrière soi !) s’effectue avec le bouton A.

Le premier combat, contre des fleurs belliqueuses, est un prétexte pour faire la connaissance de Leina, et de son petit dragon de compagnie Graoully. Cette jeune fille n’est pas n’importe qui : son frère, Lanoas, est le roi de l’archipel de Pendulum que nous arpentons, au cœur du royaume de Mysteria. Le dragon qui a su prendre notre défense aux prémices de l’histoire, comme s’il n’était vêtu que de ses os, est aussi sur place mais encore trop faible pour repartir. Nous n’avons ainsi guère d’autre choix que de rester dans cette contrée au sein de laquelle les habitants nous accueillent à bras ouverts, à une seule condition : il nous faut mener une carrière (à minima !) pour prouver notre bravoure et notre dignité.

La guilde des carrières devient dès lors notre prochain point de chute, avec la rencontre d’Annie qui contrôle à la baguette tout ce petit monde de travailleurs. Nous sommes étonnés par le choix assez vaste des carrières disponibles, avec trois catégories distinctes : le combat (comprenant notamment les mercenaires et les archers (youpi, nos chouchous !)), la récolte (nous y retrouvons les mineurs, les pêcheurs…), et la création (avec les cuisiniers, les menuisiers, les tailleurs…). Ce florilège est un excellent signe : il va nous falloir découvrir et maîtriser tous ces corps de métiers, ô joie ! Deux carrières sont mystérieusement grisées et indisponibles au début de l’aventure : agriculteur et artiste. Voilà qui titille notre curiosité… Vous l’aurez compris bien avant que nous vous l’exposions : ces carrières se déverrouillent bien plus tard dans l’aventure. Il y a déjà bien assez à faire pour le moment !

Annie est à l’origine de la licence des carrières, mais c’est ensuite auprès du maître de la guilde associée qu’il convient de faire ses preuves. Nous sommes restés un peu pantois face à ce choix des développeurs, sans bien comprendre l’intérêt de cette licence en amont, plutôt que de se rendre directement auprès des pros. Rien de bien dérangeant : tous les corps de métiers sont globalement dans la même zone, et il est possible de courir assez vite avec le bouton ZR.

Cette escapade au cœur de Mystéria n’est, à nouveau, qu’un prétexte pour prendre en main les différentes carrières disponibles. Celles et ceux qui aiment faire les choses à fond, tout en profitant du florilège de récoltes incroyables disponible un peu partout, pourront déjà passer plusieurs heures à accroître les rangs dans les nombreuses carrières disponibles. Nous ne pouvons que vous conseiller de multiplier les licences et les métiers afin de pouvoir prétendre à de multiples compétences dès le début de l’aventure. En effet, il est très aisé de passer d’un métier à un autre, par un simple jeu de touches. Quel dommage de ne pas profiter de la récolte de minerais tout en progressant dans le maniement des armes… En un mot : multiplier les compétences et vous n’en serez que bien plus à l’aise en toutes circonstances !

Prenons quelques instants pour vous parler avec un peu plus de précision des métiers créatifs. Ceux-ci reposent sur la réalisation d’un petit jeu, assez similaire finalement quelque soit la carrière de création choisie. Le joueur doit dès lors déambuler sur une table en appuyant sur les bons boutons. Rien de bien sorcier mais il faut être rapide et parfait pour prétendre à la conception des objets. Nous regrettons la grande similitude entre tous ces minis-jeux qui, par ailleurs, manquent globalement d’intérêt et de profondeur. Fantasy Life i : La voleuse de temps est un titre outrageusement riche (si si !), pourquoi s’être contenté de tels minis-jeux pour des carrières aussi importantes ?

Nous devons admettre avoir profité d’un ajout appréciable en cours de partie : déléguer les tâches ! Il devient en effet possible de demander à nos compagnons de route d’effectuer telle ou telle action à notre place ou tout du moins, de nous y aider. Faute de pouvoir tout acheter pour compléter certaines quêtes, nous étions soulagés de pouvoir compter sur autrui pour éviter ces minis-jeux qui nous ont très vite lassés tant ils étaient similaires aux jeux les plus basiques trouvables dans le domaine.

Passée cette anicroche et désormais dotés d’un nombre impressionnant de talents de carrière, l’aventure au sens large peut désormais débuter et prendre tout son sens. Notre dragon d’os va mieux et nous sommes tous prêts pour affronter des ennemis redoutables !

Une épopée d’une incroyable richesse

Vous souvenez-vous du symbole qui s’est incrusté dans le ciel alors que nous avions débarqué sur l’archipel ? C’est en vérité la marque d’un portail magique qui peut être traversé dans les deux sens et qui permet de déambuler entre les époques ! Le temps est donc le fil rouge de notre aventure puisque nous apprenons rapidement que l’archipel de Pendulum s’avère être du passé. Édouard (tiens, nous l’avions presque oublié) serait, quant à lui, resté dans le présent.

Fantasy Life i : La voleuse de temps joue donc avec redondance sur les rouages du temps, obligeant le joueur à vagabonder d’une époque à l’autre. Tout s’enchevêtre néanmoins avec beaucoup de cohérence, et nous offre ainsi un titre d’une très grande richesse et diversité. Ô joie (encore !), les surprises se poursuivent malgré les dizaines d’heures qui s’enchaînent avec bonheur sur le jeu. Chaque époque apporte son lot de découvertes, avec pour objectif suprême d’aider les habitants, comprendre ce qu’il s’est passé dans chacune des époques, et sortir Édouard de tous les pétrins dans lesquels il se fourre sans cesse !

Parlons un peu du présent et de votre base : le joueur est amené à concevoir un véritable village avec ses artisans et ses décors. Notre maison est bien entendu aussi présente, avec son lot de personnalisations. Non loin de cet univers enchanteur qu’est le vôtre, gît un énorme et dangereux gouffre : véritable forteresse souterraine, il est le siège d’un grand nombre d’énigmes. Enfin, pour compléter ce tableau déjà bien fourni, une majestueuse statue trône non loin de là et permet de redonner vie à des curiosités : ces humains devenus des objets animés avides de retrouver leur forme d’origine (et pour cause, la vie doit manquer de fun après avoir été changé en arrosoir !). Ce retour au genre humain n’est néanmoins pas gratuit : la statue déesse demande des mandragonnes, de mignonnes petites fleurs qui ne poussent qu’à des endroits bien précis, afin d’effectuer la transition. Les mandragonnes sont capricieuses et ne poussent que sous des conditions spécifiques : il est nécessaire de perfectionner sa base et de faire de nombreux brins de causette avec les habitants… Une mission sur le long terme qui, fort heureusement, est appuyée par quelques aides précieuses.

Les constructions sont réalisées par l’intermédiaire d’un menu dédié, facile à prendre en main et à apprivoiser. Par ailleurs, une machine bien courageuse pourrait bien vous aider dans la construction mais aussi dans la récolte des mandragonnes. A vous de faire sa connaissance ! Tant d’autres découvertes à venir pour les joueurs qui jouent pour la première fois à Fantasy Life… Sans vous en dévoiler davantage, sachez que vous pourrez aussi progressivement y découvrir quelques donjons, dont la structure change aléatoirement. Ô joie, encore et encore !

Le passé, quant à lui, est à l’origine d’une nouvelle parfaite progression de l’histoire et de vos carrières (une progression possible à toutes les époques, rassurez-vous !). La carte (parfaitement lisible et gorgée de petites précisions) se révèle progressivement, permettant ainsi aux joueurs d’appréhender les différents territoires sans jamais se perdre. Par ailleurs, la téléportation y est rapide et aisée. Chaque zone est dotée de quelques ressources spécifiques et d’ennemis plus ou moins féroces (prenez le temps de bien progresser dans toutes les carrières pour ne pas être démuni une fois sur place !). Il nous est arrivé plus d’une fois d’avancer dans l’histoire principale avant finalement de rebrousser chemin pour gagner en puissance !

Afin de devenir plus fort, il n’y a pas de secrets, il faut s’entraîner encore et encore, même dans Fantasy Life i : La voleuse de temps ! De fait, pour maîtriser les armes, il faut abattre de nombreux ennemis. Pour devenir un parfait mineur, il faut se munir d’une pioche de qualité et piocher encore, et encore, et encore. Chaque carrière comporte un arbre de compétences avec son lot de perfectionnements. Bien entendu, une certaine redondance s’exprime mais nous avons été agréablement surpris de constater la présence d’une petite aide pour les métiers de récolte, et cela, accessible dès les prémices de l’arbre. Ainsi, il devient possible d’appréhender les zones sensibles et de porter le coup le plus puissant : la taille des arbres devient ainsi un peu plus conséquente, tout comme le minage ou encore la pêche.

Le déploiement de la carte s’effectue ainsi sur plusieurs axes, avec sur la partie gauche l’époque à sélectionner, avant de trouver la zone d’atterrissage pour notre dragon d’os. L’immense territoire du Giganterrarium est lui aussi disponible, avec un nombre important de zones à découvrir. A nouveau, les surprises s’enchaînent avec notamment les spectrinos, qui sont les âmes de valeureux guerriers soucieuses de vous prêter temporairement main forte . Quelques montures sont aussi disponibles afin de faciliter les déplacements (la première permet par exemple la traversée des espaces les plus chauds sans être brûlé, pratique !), des sanctuaires complètent un peu plus encore ce contenu gargantuesque…

Une vie fantastique à plusieurs

Si le mode solo est captivant, il reste appréciable de trouver un mode multijoueur sur les jeux que nous affectionnons tout particulièrement. Fantasy Life i : La voleuse de temps est doté de cette capacité, et cela sous différentes formes.

Commençons par vous présenter le jeu en mode coopération. Ce dernier est rendu possible grâce à la présence de Merlebleu. Vous vous souvenez ? Ce drôle d’oiseau coloré qui parvient à parler une fois doté d’un casque imposant sur sa caboche. Le volatile peut être contrôlé par un joueur et offre notamment une bonne entrée en matière dans l’aventure pour les plus jeunes. La prise en main est assez facile, avec quelques actions aisées et la faculté de redonner un peu de vie au héros. Bien que brillant par sa présence, ce mode reste malgré tout assez anecdotique. Fort heureusement, les développeurs ont permis aux joueurs de s’aider de façon un peu plus poussée au sein du titre.

En effet, grâce au multijoueur local ou en ligne, il devient possible de remplir plusieurs objectifs ensemble, dont certains assez poussés, avec la possibilité de se venir en aide pour les ressources. Quelques petites fonctionnalités supplémentaires permettent de dialoguer avec ses amis par le biais de stickers, d’expressions et de texte. Tout cela est toujours charmant et très « Nintendo » ! Ces sessions en multi sont limitées à 1h de jeu. Nous aurions aimé partager davantage… Cette limitation renforce l’envie d’atteindre fissa ses objectifs mais peut aussi susciter une certaine frustration. A vous de vous faire votre propre impression sur le sujet !

Dans tous les cas, plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour bénéficier du jeu en ligne. Il est possible de rejoindre un groupe (jusqu’à 4 personnes) ou bien d’amener les autres joueurs jusqu’à soi. De nombreuses jauges peuvent être modulées afin notamment de sélectionner un niveau minimum et un domaine d’activité (comme l’exploration). L’abonnement en ligne est bien entendu indispensable pour bénéficier du jeu online ainsi qu’une connexion internet parfaitement stable.

Une vie sans anicroche ?

Fantasy Life i : La voleuse de temps comporte quelques petits défauts, notamment sur la bonne gestion du combat auprès des ennemis qui s’éloignent de leur zone d’apparition. Ces derniers semblent dès lors un peu perdus et il devient fréquemment impossible de leur faire perdre quelques points de vie. Ne vous éloignez donc pas trop afin de mener le combat sous peine de voir votre adversaire rebrousser chemin rapidement et regagner toute sa vie !

Le jeu de caméra de Fantasy Life i : La voleuse de temps est bien dosé. Le joueur est laissé libre de son maniement et nous devons reconnaître ne pas avoir rencontré de difficulté majeure malgré l’étendue de l’exploration.

Une certaine prévisibilité est à souligner mais l’histoire n’en reste pas moins plaisante et la richesse du titre permet de s’évader à loisir vers la gestion de la carrière de son choix. Une gestion par ailleurs indispensable pour progresser pleinement et être ainsi à même de profiter de l’ensemble des territoires disponibles.

La réalisation générale du titre est sans fausse note, avec un univers très agréable, aussi bien dans ses graphiques enfantins, que dans son ambiance sonore. La prise en main est facilitée par un menu clair et pourtant très riche en informations : la tablette est un outil indispensable et terriblement bien fichu.

Le seul véritable bémol repose sur les minis-jeux de création qui n’ont malheureusement pas grand intérêt et manquent cruellement de fun et de nouveauté malgré les différentes carrières. Ouf, nous pouvons, en partie, refiler le sale boulot aux autres !

Fantasy Life i : La voleuse de temps est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 60 euros environ. Une version deluxe est proposée pour une dizaine d’euros supplémentaires, avec en son sein, une monture, des armes et des tenues.

Le saviez-vous ?

Fantasy Life n’est pas tout neuf : en effet, les amateurs l’ont découvert sur Nintendo 3DS, lors de sa sortie en septembre 2014.