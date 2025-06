Les braises de l’attente pour Hollow Knight: Silksong viennent une fois de plus d’être ravivées. Alors que le Summer Game Fest 2025 s’apprête à ouvrir le bal des conférences estivales ce vendredi, les fans de la licence culte de Team Cherry scrutent chaque signe annonciateur d’une possible révélation. Et cette fois, ce sont des mises à jour sur Steam qui alimentent de nouveau les spéculations.

Une activité suspecte sur SteamDB

L’information est apparue via le célèbre leaker @Wario64 sur BlueSky : l’un des packages de Hollow Knight: Silksong a été mis à jour sur SteamDB, marquant la première activité notable sur la page du jeu depuis 15 mois. Si ce genre de mise à jour passe souvent inaperçue pour la majorité des titres, Silksong bénéficie d’un statut quasi mythique auprès des joueurs. Chaque fichier modifié, chaque mouvement sur une base de données devient un événement. De quoi faire exploser les théories les plus enflammées sur les réseaux sociaux, certains allant jusqu’à imaginer un shadow drop du jeu dès le 5 juin, en même temps que la sortie de la Nintendo Switch 2. D’autres tablent sur une apparition dans le Summer Game Fest, voire lors du Xbox Games Showcase prévu ce week-end.

Un contexte propice… ou pas

Ce regain d’espoir survient après une longue période de silence. La dernière apparition de Silksong remonte à l’Indie World spécial Switch 2 d’avril, où le jeu n’a été mentionné que furtivement, accompagné d’une fenêtre de lancement vague pour 2025. Depuis ? Plus rien.

Il faut dire que les fans ont eu l’habitude d’être laissés dans le flou depuis l’annonce de Silksong en 2019. Six années de rumeurs, d’attentes et de conférences sans nouvelles concrètes de Team Cherry. D’où la prudence qui s’impose aujourd’hui : même si la saison des showcases bat son plein, rien ne garantit que Silksong y figurera cette fois-ci.

Hollow Knight: Silksong est devenu bien plus qu’une simple suite de metroidvania. À mesure que l’attente s’est éternisée, il s’est mué en une véritable légende communautaire, un mème persistant, capable de faire surgir une avalanche de posts passionnés à la moindre bribe d’activité.

Alors, Silksong au Summer Game Fest 2025 ?

Difficile d’affirmer quoi que ce soit. Mais à quelques jours des grandes conférences, et avec des mouvements suspects détectés en coulisse, l’espoir refait surface. Peut-être pour la dernière fois avant la vraie révélation. Ou peut-être pas. En attendant, les fans retiennent leur souffle, les yeux rivés sur les dates à venir :