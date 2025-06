Avec la sortie imminente de la Nintendo Switch 2, la firme de Kyoto a décidé d’accompagner son lancement d’un projet atypique : Nintendo Switch 2 Welcome Tour, une expérience interactive mêlant mini-jeux, démonstrations techniques et explications pédagogiques. Loin des traditionnels jeux de lancement, ce titre propose une plongée ludique dans les entrailles technologiques de la nouvelle console. Alors, simple gadget marketing ou véritable outil de vulgarisation pour petits et grands ? On vous dit tout.

Une exposition numérique animée… à parcourir manette en main

Quand on y réfléchit, une console de jeu, aussi intuitive soit-elle, repose sur un ensemble de composants complexes, souvent invisibles aux yeux des joueurs. C’est précisément ce que Nintendo Switch 2 Welcome Tour cherche à corriger : faire émerger les coulisses du jeu vidéo via une sorte d’exposition interactive géante.

Le principe est simple : vous incarnez un petit avatar évoluant sur une réplique géante de la Nintendo Switch 2. Le terrain de jeu, c’est littéralement la console elle-même, reconstituée à l’échelle démesurée pour mieux mettre en lumière ses caractéristiques. Tout au long de votre exploration, vous découvrirez des bornes d’informations, des quiz interactifs, des mini-jeux sensoriels et des démonstrations techniques à expérimenter.

Dès les premières minutes, il devient évident que Welcome Tour ne cherche pas à concurrencer un Mario ou un Zelda. Il s’agit avant tout d’un outil éducatif, presque muséal, qui guide le joueur à travers les innovations de la Switch 2. On y découvre :

La fixation magnétique des Joy-Con 2 .

des . Les capacités accrues du nouveau gyroscope grâce à un mini-jeu d’OVNI évitant des météorites.

grâce à un mini-jeu d’OVNI évitant des météorites. La nouvelle vibration HD illustrée par des maracas virtuelles dont le poids varie.

illustrée par des maracas virtuelles dont le poids varie. Un quiz de framerate où il faut deviner si une balle animée tourne en 30, 60 ou 120 images par seconde.

où il faut deviner si une balle animée tourne en 30, 60 ou 120 images par seconde. Une démonstration de résolution 4K, où l’écran s’élargit progressivement pour révéler Super Mario Bros. dans sa pleine splendeur.

Chaque activité vise à transformer une donnée technique abstraite en un petit défi amusant ou un moment de manipulation sensorielle. De quoi captiver les curieux et séduire les plus jeunes, tout en offrant quelques clins d’œil bienvenus aux joueurs plus avertis.

Un monde coloré mais impersonnel

Visuellement, Nintendo Switch 2 Welcome Tour adopte une direction artistique fonctionnelle, colorée mais un peu froide. Les avatars sont génériques, les environnements plutôt vides, et l’ambiance manque parfois de la chaleur ou de la fantaisie qu’on associe habituellement à l’univers Nintendo.

Cela dit, la fluidité est au rendez-vous et la présentation soignée, notamment dans les animations et les effets de transition entre les zones. On sent que le titre a été conçu pour offrir une expérience fluide, accessible et propre, à défaut d’être marquante sur le plan artistique.

Le titre se découpe en plusieurs zones, chacune centrée sur une facette de la console. Si le contenu semble modeste en durée pure, Nintendo a intégré un système de progression basé sur la collecte de médailles et de tampons, qui débloquent de nouveaux défis. Un bon moyen de maintenir l’attention et de favoriser une découverte continue, même si la rejouabilité paraît faible.

Une belle idée qui manque un peu de magie

Proposé à 9,99 €, Nintendo Switch 2 Welcome Tour a divisé la communauté dès son annonce en avril, et continu d’être un point de frustration encore aujourd’hui. Beaucoup s’accordent à dire qu’il aurait dû être inclus gratuitement avec la console, à l’image de Wii Sports en 2006 ou Astro’s Playroom avec la PS5. Car malgré sa finition honnête et ses idées ingénieuses, Welcome Tour reste avant tout une vitrine technologique, une sorte de manuel ludique qui, dans un monde idéal, aurait pu accompagner chaque Switch 2 à l’ouverture de la boîte.

Mais avec cette initiative, Nintendo prouve une nouvelle fois qu’il n’a pas peur de sortir des sentiers battus. Nintendo Switch 2 Welcome Tour est une curiosité sympathique, un mélange de démo technique, de jeu éducatif et de musée interactif. Le concept est réussi sur le fond, mais pèche un peu par son manque de charme et de profondeur ludique. On aurait aimé plus de fantaisie, plus de surprises… et un prix plus doux.

Premières impressions

Prévu pour accompagner le lancement de la Nintendo Switch 2, Welcome Tour risque d’être rapidement éclipsé par les véritables stars de la console, comme Mario Kart World ou Donkey Kong Bananza. Mais il n’en reste pas moins une porte d’entrée originale et accessible dans l’univers du hardware, parfaite pour les familles, les curieux ou les jeunes joueurs désireux de comprendre ce qui se cache derrière leur écran.