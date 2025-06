Le jeu Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 dispose enfin d’un mode online, près de quatre mois après sa sortie.

Nous avions effectué un test ici, et l’un des points noirs du jeu était qu’il ne proposait le mode multijoueur en ligne que pour un seul jeu de la collection. Malheureusement, la mise à jour arrive tardivement et il n’y a aucune possibilité d’effectuer des échanges avec d’autres joueurs. Pour les fans encore présents, c’est un ajout intéressant et un argument en plus pour prendre la collection, mais cela reste encore trop léger quand il manque les échanges et le mode multijoueur pour le reste de la collection.

Yu-Gi-Oh ! Early Days Collection ! Qui se compose de :

-Yu-Gi-Oh! Duel Monsters

-Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories

-Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories

-Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4 : Battle of Great Duelist

-Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 5 Expert 1/Yu-Gi-Oh The Eternal Duelist Soul

-Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6 Expert 2

-Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel

-Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004

-Yu-Gi-Oh! 7 Trials to Glory: World Championship Tournament 2005

-Yu-Gi-Oh! Monster Capsule GB

-Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters

-Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler

-Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards

-Yu-Gi-Oh! Reshef le Destructeur