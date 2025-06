Fortnite fait son entrée sur Nintendo Switch 2 dès le 5 juin 2025, avec une avalanche de nouveautés techniques et de fonctionnalités. Dans certaines régions, les joueurs peuvent déjà plonger dans l’action aujourd’hui. Pour les autres, encore un peu de patience !

La grande nouveauté attendue par tous : le jeu tourne désormais à 60 images par seconde, apportant une fluidité bienvenue pour tous les amateurs de Battle Royale. À cela s’ajoute une résolution nettement améliorée : 2176×1224 en mode téléviseur et 1600×900 en mode portable, pour une image plus nette et détaillée.

La distance d’affichage bénéficie elle aussi d’un lifting, vous permettant d’apercevoir ennemis et bâtiments bien plus tôt. Les textures, ombres et effets de l’eau ont été revus à la hausse, rendant l’univers de Fortnite plus vivant que jamais. La physique des vêtements est désormais activée, offrant un réalisme accru aux mouvements des personnages.

Un système de rediffusion fait également son apparition, permettant de revivre ses exploits sous différents angles. Et pour les créateurs de contenu, la capture vidéo via le bouton dédié est pleinement prise en charge.

Autre ajout important : la prise en charge du GameChat, permettant de streamer vos parties avec jusqu’à trois amis. Cette fonction est disponible gratuitement jusqu’au 31 mars 2026, après quoi un abonnement Nintendo Switch Online sera requis.

Les amateurs de technologie seront ravis d’apprendre que la version Switch 2 profite du rendu « bureau » complet, d’une géométrie plus détaillée, d’une occlusion ambiante en mode téléviseur, et d’ombres dynamiques de meilleure qualité. Le jeu proposera même une compatibilité avec la souris via les Joy-Con 2, dès le 7 juin, grâce à la mise à jour 36.00.

En activant les contrôles à la souris, les Joy-Con peuvent être utilisés pour viser et naviguer à l’écran comme une véritable souris. Un curseur s’affiche à l’écran, et selon la manette choisie, le clic principal correspond au bouton ZR ou ZL. Cette fonctionnalité pourra être activée depuis l’onglet Souris dans les paramètres du jeu, avec une option pour intervertir les sticks pour les gauchers.

Ces contrôles à la souris seront disponibles dans toutes les expériences de Fortnite Battle Royale, y compris les modes classiques, Zéro construction, Foire d’empoigne, Recharge, OG et bien d’autres.

Pour célébrer l’arrivée de Fortnite sur Switch 2, une emote exclusive, Attrape-étoile, est offerte à tous les joueurs qui se connecteront sur cette console d’ici le 31 mars 2026. Cette emote pourra éventuellement être proposée en boutique après cette date.

Du côté pratique, si vous avez transféré vos données d’une Switch vers une Switch 2, il faudra supprimer l’ancienne version du jeu et télécharger la nouvelle via le Nintendo eShop. Les manettes Switch, y compris la manette Pro, restent compatibles, bien que les anciens Joy-Con ne prennent pas en charge les contrôles à la souris.

Pas besoin non plus de refaire l’association entre votre compte Nintendo et Epic Games si elle était déjà en place. Tous les modes Fortnite sont disponibles sur Switch 2, à l’exception de Sauver le monde.