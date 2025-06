Street Fighter 6 s’apprête à faire une entrée fracassante sur Nintendo Switch 2, avec un lancement prévu ce 5 juin. Alors que les fans de Nintendo s’apprêtent enfin à découvrir ce que cette nouvelle itération du légendaire jeu de combat a dans le ventre, Capcom n’a pas chômé pour marquer l’occasion. En plus de proposer l’ensemble du jeu et ses mises à jour sur la nouvelle console hybride, l’éditeur en profite pour enrichir encore l’expérience avec une dose généreuse de nostalgie et quelques nouveautés cosmétiques attendues.

À commencer par un nouveau trailer qui met en lumière les costumes « Outfit 3 » de quatre combattants emblématiques : M. Bison, Terry, Mai et Elena. Ces nouvelles tenues seront disponibles dès le lancement sur Switch 2, et elles permettent de redécouvrir ces personnages iconiques sous un nouveau jour. L’arrivée de ces costumes accompagne également celle du dernier personnage jouable de la saison 2 du contenu téléchargeable : Elena, directement venue de Street Fighter III.

Mais la véritable surprise réside dans le Battle Hub du jeu. Ceux qui prendront le temps d’explorer le Game Center découvriront que Capcom a ajouté une sélection de jeux rétro issus de sa riche histoire sur NES. Ce n’est pas la première fois que le Game Center propose des classiques d’arcade, comme Street Fighter II, Super Puzzle Fighter II Turbo ou encore Final Fight, mais cette fois, l’accent est clairement mis sur la console 8-bit de Nintendo.

Pour fêter la sortie du jeu sur Switch 2, quatre titres NES viennent s’ajouter au line-up rétro :

Bionic Commando , ce jeu d’action unique où le saut est remplacé par un bras mécanique extensible, reste un chef-d’œuvre du gameplay de l’époque.

, ce jeu d’action unique où le saut est remplacé par un bras mécanique extensible, reste un chef-d’œuvre du gameplay de l’époque. Street Fighter 2010: The Final Fight , un titre étrange et éloigné de la formule classique, mais qui porte malgré tout la bannière Street Fighter.

, un titre étrange et éloigné de la formule classique, mais qui porte malgré tout la bannière Street Fighter. Mighty Final Fight , version chibi et totalement canon du beat’em up culte, toujours rattaché à l’univers Street Fighter.

, version chibi et totalement canon du beat’em up culte, toujours rattaché à l’univers Street Fighter. Mega Man 3, souvent considéré comme le meilleur épisode de la saga, et sans doute le joyau de cette sélection NES.

Ce geste de Capcom évoque les débuts d’Animal Crossing sur GameCube, où l’on pouvait débloquer des classiques NES. La comparaison n’est pas anodine, tant l’offre rétro de Street Fighter 6 semble surpasser ce que propose actuellement le catalogue NES du Nintendo Switch Online.