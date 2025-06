Le mystère s’épaississait depuis son annonce en avril lors de la présentation de la Nintendo Switch 2, mais 007 First Light sort enfin de l’ombre. IO Interactive, connu pour la série HITMAN, a dévoilé aujourd’hui le tout premier trailer de son jeu James Bond. S’il ne contient pas encore de gameplay, ce teaser donne un premier aperçu de l’ambiance, du ton et, surtout, du visage du nouveau Bond.

Prévu pour 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2, 007 First Light n’est pas une adaptation des films ou des romans. Il s’agit d’un récit entièrement original, repensant les origines de l’agent secret le plus célèbre du monde. Le joueur incarnera un James Bond jeune, âgé de 26 ans, alors qu’il n’est encore qu’un aviateur rebelle de la Royal Navy, repéré pour son potentiel et enrôlé dans le programme de formation du MI6.

Cette nouvelle version de Bond n’est pas encore l’agent 007 que l’on connaît. Il est prometteur, audacieux, encore brut, mais c’est à travers ses missions, ses choix et ses rencontres qu’il va se forger une identité. IO Interactive promet une aventure narrative immersive, mêlant espionnage, choix moraux, relations et action à travers le monde entier.

Le jeu adoptera une vue à la troisième personne, et intégrera les mécaniques qui ont fait la renommée du studio : infiltration, déguisements, éliminations discrètes et liberté d’approche. Fidèle à l’univers de la saga, le gameplay misera aussi sur les gadgets de Q, les interactions avec M et Moneypenny, et les dilemmes diplomatiques ou sentimentaux propres à Bond.

Le trailer dévoile également de nouveaux personnages clés comme John Greenway, mentor de Bond, et Isola, une figure énigmatique dont le rôle dans l’histoire reste encore flou.