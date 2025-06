Paris, le 5 juin 2025 – Aujourd’hui, SQUARE ENIX® a sorti le très attendu BRAVELY DEFAULT™ FLYING FAIRY HD Remaster, une très belle renaissance d’un RPG acclamé. Désormais disponible sur la nouvelle console Nintendo Switch™ 2, cette remastérisation en HD invite les joueuses et les joueurs à revivre cette épopée, agrémentée de graphismes améliorés et de mini-jeux inédits.

Après la sortie du jeu d’origine en 2012 sur Nintendo 3DS, BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster arrive sur console Nintendo Switch 2. Une nouvelle génération de joueuses et de joueurs pourra ainsi découvrir l’histoire et les personnages inoubliables conçus par Akihiko Yoshida (FINAL FANTASY TACTICS, NieR:Automata), ainsi que son système de combat au tour par tour innovant « Brave et Default ». Et, pour les fans de longue date, cette remastérisation en HD est l’occasion de revisiter le monde de Luxendarc.

Cette remastérisation exclusive sur console Nintendo Switch 2 inclut deux nouveaux mini-jeux utilisant le mode souris de la console. Dans « Encouragements lumineux – Attrapage en rythme », un jeu de rythme, les joueurs manieront les souris comme des bâtons lumineux pour donner une représentation éblouissante. Dans « Ringabel et sa croisière déroutante », ils utiliseront les souris pour diriger un aéronef, tout en répondant aux diverses requêtes de leurs compagnons : l’occasion de démontrer leurs compétences multitâches ! Des récompenses variées peuvent être remportées en jouant à ces mini-jeux, telles que de nouvelles notes, un accessoire permettant de désactiver les rencontres avec les ennemis, et des costumes pour les personnages.

BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster se déroule à Luxendarc, un monde où cinq cristaux élémentaires maintiennent la paix et l’harmonie. Lorsque les ténèbres jaillissent du Gouffre mystérieux apparu dans le monde, les Guerriers de la lumière embarqueront dans une aventure destinée à sauver de monde de la destruction. Les joueurs rejoindront Agnès Oblige, la jeune vestale du vent, Tiz Arrior, un berger au bon coeur et seul rescapé du Gouffre qui a englouti son village natal, Édéa Lee, fille unique du grand maréchal du duché d’Éternia, Ringabel, un jeune homme amnésique portant sur lui un mystérieux journal dans lequel est écrit l’avenir, et Airy, une fée cristalline. Ensemble, ils se lanceront dans une épopée épique pour restaurer la lumière des cristaux et la paix dans le monde.

Les joueurs peuvent établir des stratégies afin de contrôler le déroulement du combat, grâce au système innovant « Brave et Default ». Brave permet de dépenser des Points Brave pour augmenter le nombre d’actions par tour, tandis que Default permet de garder un tour en réserve tout en se focalisant sur la défense. Grâce à un système proposant plus de 20 classes uniques, les joueurs peuvent combiner différentes classes et compétences et profiter d’un vaste éventail de compositions d’équipe. Avec ses combats haletants au tour par tour, qu’il est possible d’accélerer, accompagnés par une formidable bande originale signée Revo, BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster est un incontournable pour les fans de RPG.