Bandai Namco vient de confirmer que Dragon Ball: Gekishin Squadra sortira bien sur Nintendo Switch. Développé par Ganbarion, ce titre auparavant connu sous le nom de Dragon Ball Project: Multi marquera une première pour la franchise : un jeu de combat en équipe orienté multijoueur, et entièrement free-to-play. Aucune date de sortie précise n’a encore été communiquée, mais un test réseau mondial est déjà planifié du 12 au 16 juin 2025.

Une expérience inédite dans l’univers Dragon Ball

Pensé comme un jeu 4 contre 4, Gekishin Squadra plongera les joueurs dans des affrontements intenses où stratégie, coopération et montée en puissance seront les clés de la victoire. Chaque partie permettra de faire progresser son personnage, débloquer des attaques puissantes et même affronter des boss, en plus des autres joueurs.

Trois rôles bien définis structurent les combats :

Damage : offensif, direct, il excelle dans l’élimination rapide des adversaires.

: offensif, direct, il excelle dans l’élimination rapide des adversaires. Tank : robuste et difficile à mettre K.O., il est l’ancre de l’équipe, capable de tenir une position.

: robuste et difficile à mettre K.O., il est l’ancre de l’équipe, capable de tenir une position. Technical : le soutien par excellence, boostant ses alliés et entravant les ennemis.

Pour refléter sa touche personnelle, chaque joueur pourra personnaliser ses héros préférés : apparences alternatives, animations d’entrée sur le terrain ou encore attaques finales spectaculaires sont au menu. De quoi exprimer sa passion pour l’univers Dragon Ball dans les moindres détails.

Une phase de test ouverte est prévue du 12 juin à 2h00 (heure française) au 16 juin à 1h59, sur toutes les plateformes, y compris la Nintendo Switch. Il s’agira d’une excellente occasion pour les fans de mettre la main sur cette nouvelle formule de jeu Dragon Ball, et pour les développeurs de recueillir des retours avant la sortie officielle.