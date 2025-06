Après des années d’attente, de fuites et de rumeurs persistantes, c’est désormais officiel : Final Fantasy Tactics fait son grand retour avec un remaster baptisé Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles. Prévu pour le 30 septembre 2025 sur toutes les plateformes, dont la Nintendo Switch et la Switch 2, ce classique du RPG tactique profite enfin d’une version modernisée… et pour la toute première fois depuis sa sortie en 1997, intégralement traduit en français.

Ce remaster s’inscrit dans la lignée du désormais célèbre leak NVIDIA, qui continue de se confirmer au fil du temps. Mais loin de se contenter d’un simple dépoussiérage visuel, Square Enix promet ici une refonte ambitieuse, avec des graphismes retravaillés, une interface adaptée aux écrans modernes, et de multiples améliorations de confort pour séduire à la fois les vétérans et les nouveaux venus.

À sa sortie initiale sur PlayStation, Final Fantasy Tactics avait marqué les esprits par sa profondeur tactique, son univers riche et complexe ancré dans le monde d’Ivalice, ainsi que par ses combats exigeants où le placement, les compétences et l’anticipation faisaient toute la différence. Le système de classes et la variété de combinaisons possibles en faisaient un terrain de jeu stratégique inégalé à l’époque. Vingt-huit ans plus tard, cette alchimie revient dans une version pensée pour les consoles actuelles.

Cependant, une zone d’ombre subsiste : Square Enix n’a pas encore confirmé l’inclusion du contenu additionnel de l’édition War of the Lions, sortie sur PSP en 2007. Cette version ajoutait notamment de nouvelles cinématiques animées, des batailles inédites, ainsi que l’apparition de Balthier, personnage culte de Final Fantasy XII, en tant que combattant jouable. L’absence de ces éléments serait une déception pour les puristes, mais il reste encore du temps pour une éventuelle annonce.

Pour accompagner la sortie du jeu, Square Enix propose également une somptueuse Collector’s Box, déjà disponible en précommande. Attention toutefois : celle-ci ne contient pas le jeu en lui-même, uniquement des objets de collection destinés aux plus grands fans.

Ce coffret inclut une Art Box luxueusement illustrée, une figurine de Ramza Beoulve en tenue d’académicien, un trio de mini peluches Chocobo (jaune, noir et rouge), un set d’aimants acryliques représentant les 12 pierres du Zodiaque, une scène pop-up 3D de l’église isolée du jeu, ainsi que trois superbes illustrations imprimées, prêtes à être encadrées.