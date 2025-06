La Nintendo Switch 2 est enfin arrivée entre les mains des joueurs, et pour tous ceux qui souhaitent savoir à quoi s’attendre lors du premier démarrage de la console, une nouvelle vidéo lève le voile sur cette expérience d’accueil. Mieux encore, elle montre en détail le processus de migration depuis une Nintendo Switch 1, une étape essentielle pour celles et ceux qui veulent retrouver leurs données, leurs sauvegardes et leur compte Nintendo.

Une configuration simple, mais modernisée

Dès le premier allumage, on remarque une interface repensée, plus fluide et mieux structurée. La vidéo guide le spectateur à travers les premières étapes : sélection de la langue, configuration du Wi-Fi, lien avec un compte Nintendo, et paramétrage de la console pour le jeu en mode téléviseur ou portable. Le tout s’accompagne d’une musique d’introduction inédite, plus sobre et élégante que celle de la première Switch, et d’une présentation plus dynamique des menus.

Transfert de données : comment ça se passe ?

La partie centrale de la vidéo est consacrée à la migration depuis une Switch 1. Deux méthodes sont proposées :

Transfert local entre consoles , avec détection automatique via Wi-Fi local. Ce processus permet de déplacer profils, sauvegardes et certaines données rapidement, à condition que les deux consoles soient à jour et connectées au même réseau.

, avec détection automatique via Wi-Fi local. Ce processus permet de déplacer profils, sauvegardes et certaines données rapidement, à condition que les deux consoles soient à jour et connectées au même réseau. Synchronisation via le cloud, pour les membres Nintendo Switch Online, avec récupération des sauvegardes automatiques et réassociation du compte Nintendo.

La vidéo met en évidence la simplicité du processus, mais souligne aussi certains détails à ne pas négliger : par exemple, certaines données comme les captures d’écran ou les jeux installés doivent être transférées manuellement via carte microSD ou retéléchargées depuis l’eShop.

Un aperçu rassurant pour les nouveaux possesseurs

Avec cette vidéo, les joueurs peuvent découvrir en toute tranquillité à quoi s’attendre dès la sortie de la boîte. Elle montre non seulement que la transition entre Switch 1 et Switch 2 est fluide, mais aussi que Nintendo a fait des efforts pour proposer un démarrage clair, rapide et moderne.

Que vous soyez en train d’attendre la livraison de votre console ou que vous hésitiez encore à franchir le pas, cette vidéo est une excellente façon de découvrir l’expérience utilisateur de la Switch 2 dès son premier lancement.