Les manettes Joy-Con 2 sont connectées, le nouvel écran plus grand et plus beau s’illumine, et Mario et ses amis font rugir leurs moteurs pour s’élancer dans le Mario Kart le plus vaste à ce jour. C’est officiel : la Nintendo Switch 2, Mario Kart World et plus de 20 titres sont actuellement disponibles pour enrichir votre expérience de jeu.

Nintendo lance aujourd’hui sa première nouvelle console de jeu depuis huit ans avec la Nintendo Switch 2, ainsi que le dernier opus de Mario Kart pour consoles depuis plus de dix ans avec Mario Kart World. La Nintendo Switch 2 propose aux joueurs de nouvelles manières de se connecter et de jouer avec leurs proches grâce à de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités en ligne repensées comme GameChat*1. Dans Mario Kart World vous pourrez explorer un vaste terrain de jeu interconnecté dans lequel le monde est un immense circuit. Le catalogue de lancement de la Nintendo Switch 2 inclus également de grands titres développés par des partenaires mondiaux de Nintendo, tels que SPLIT FICTION, Street Fighter™ 6, Sid Meier’s Civilization® VII – Nintendo Switch 2 Edition, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, et bien d’autres. Cela marque une nouvelle étape dans la mission de Nintendo : donner le sourire aux gens dans le monde entier. Ensemble, où vous voulez, quand vous voulez.

Une nouvelle bande-annonce de lancement de la Nintendo Switch 2 est également disponible dès aujourd’hui.

Ci-dessous, vous trouverez davantage d’informations sur la Nintendo Switch 2, Mario Kart World, les titres des éditeurs et développeurs partenaires de Nintendo, ainsi que toutes les sorties du jour.

Développée pour succéder à la Nintendo Switch, la Nintendo Switch 2 est dotée d’une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations, avec notamment :

De nouvelles fonctionnalités sociales, avec le micro intégré et la nouvelle fonction en ligne GameChat, qui permet à 12 amis et proches de jouer ensemble et de discuter comme s’ils étaient dans la même pièce, même s’ils sont à des kilomètres les uns des autres. Vous disposerez également d’un chat vidéo pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes si vous connectez une caméra USB-C compatible, comme la caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément).

Des processeurs CPU et GPU puissants, capables de délivrer des graphismes et des performances supérieurs.

Un écran LCD intégré de 7,9 pouces, capable d’afficher une image full HD à 1080 p.

Des manettes Joy-Con 2 qui s’attachent à la console grâce à leur connecteur magnétique. Il sera possible d’utiliser le mode souris sur diverses surfaces, comme une table ou vos genoux, dans les jeux compatibles.

Une capacité de stockage de 256 Go, soit 8 fois plus que la Nintendo Switch (dont une partie est réservée à l’usage du système de la console).

Des ports USB-C sur le dessus et en dessous de la console, ainsi qu’un support réglable afin de jouer en mode sur table tout en chargeant votre console.

Une qualité audio nette et son spatial 3D en modes portable et sur table.

Une nouvelle station d’accueil permettant à la Nintendo Switch 2 de diffuser un signal vidéo à une définition allant jusqu’à 4K ou de jouer à des jeux à une vitesse allant jusqu’à 120 images par seconde dans les jeux pris en charge sur des écrans ou des téléviseurs compatibles.

La technologie de fréquence de rafraîchissement variable (FRV), disponible en mode portable, permet à l’action de se dérouler en toute fluidité en évitant les sauts d’images et les scintillements.

Des paramètres d’accessibilité pour prendre en charge de nombreux styles de jeu.

Des mises à niveau gratuites permettant d’améliorer l’expérience de jeu sur la Nintendo Switch 2 seront également disponibles pour certains titres Nintendo Switch*2. En connectant votre Nintendo Switch 2 à Internet et en effectuant une mise à jour système, vous pourrez télécharger des mises à niveau gratuites pour certains jeux afin d’améliorer leurs graphismes ou d’ajouter la prise en charge de différentes fonctionnalités. Ces fonctionnalités incluent GameShare*3, qui vous permet, avec la Nintendo Switch 2, de partager les jeux pris en charge avec vos proches, même si ces derniers ne possèdent pas le jeu, pour que tout le monde puisse jouer ensemble. Le contenu téléchargé différera selon le jeu. Pour plus d’informations sur les mises à jour gratuites de la Nintendo Switch 2 pour certains titres Nintendo Switch, veuillez consulter le site web de Nintendo.

En plus de GameChat et des fonctionnalités en ligne disponibles avec un abonnement Nintendo Switch Online, les propriétaires de Nintendo Switch 2 possédant un abonnement payant Nintendo Switch Online + Pack additionnel ont aujourd’hui accès à des packs de mise à niveau*4 pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ce qui leur permettra de profiter des Nintendo Switch 2 Edition améliorées de ces titres sans coût supplémentaire s’ils possèdent leur version Nintendo Switch. Les abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel qui possèdent une Nintendo Switch 2 peuvent, dès aujourd’hui, accéder à la nouvelle collection Nintendo GameCube – Nintendo Classics, qui comprend F-Zero GX, The Legend of Zelda: The Wind Waker et SOULCALIBUR II, avec une qualité d’image plus nette et une résolution plus élevée que les versions originales. En outre, une manette sans fil conçue d’après la manette Nintendo GameCube originale est disponible à l’achat pour les abonnés au service payant Nintendo Switch Online*5.

Le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World*6, incluant la console et une version numérique de Mario Kart World, est également disponible aujourd’hui. Pour plus d’informations sur la console Nintendo Switch 2 et ses accessoires, rendez-vous sur le site web de Nintendo.

Mario Kart World vous propose de vivre des courses de Mario Kart plus endiablées que jamais, mais aussi de découvrir, pour la première fois dans la série, un environnement vaste et interconnecté que vous pourrez explorer et dans lequel vous affronterez vos adversaires. Les joueurs qui souhaitent prendre la route avec Mario et ses amis peuvent découvrir :

Jusqu’à 24 pilotes qui peuvent s’affronter en même temps, un record dans la série Mario Kart. D’anciens modes ont été repensés, comme le mode Grand Prix dans lequel les trajets entre les circuits font également partie de la course.

Survie : un nouveau mode de jeu dans lequel les pilotes à la traîne sont éliminés à chaque point de passage.

Balade : un autre mode de jeu inédit qui permet aux joueurs d’explorer, de découvrir le monde et bien plus encore, en solo ou avec des amis en ligne. Des centaines de missions à accomplir en solo sont également disponibles en mode Balade.

Attendez-vous à des face-à-face palpitants dans le mode Bataille.

Différentes façons de jouer avec des amis, en local*7 ou en ligne*8. Les modes de jeu incluent l’écran partagé local pour un maximum de 4 joueurs sur la même console, le jeu sans fil local, et la compétition ou l’exploration en ligne avec des joueurs du monde entier (ou des amis).

Grâce à la nouvelle fonctionnalité GameChat de la Nintendo Switch 2, les joueurs peuvent discuter avec leurs amis tout en jouant en ligne. Et avec la nouvelle fonctionnalité CameraPlay, disponible en connectant une caméra USB-C compatible à la console (vendue séparément), vous pourrez même voir leurs expressions en direct dans le jeu.

Regorgeant de courses à gagner et de possibilités d’exploration à son propre rythme, Mario Kart World peut être apprécié aussi bien par les fans de longue date que par les nouveaux venus. Le jeu est désormais disponible en magasin, sur le Nintendo eShop ou sur le site web de Nintendo.

Plus de 20 titres pour Nintendo Switch 2 sont lancés en même temps que la Nintendo Switch 2 et Mario Kart World. Le catalogue comporte des jeux de Nintendo ainsi que de nombreux titres d’éditeurs et de développeurs partenaires de Nintendo. Voici quelques-uns des jeux proposés :

Nintendo Switch 2 Welcome Tour : Découvrez une exposition virtuelle avec Nintendo Switch 2 Welcome Tour. À travers des démos techniques, des mini-jeux et diverses activités, vous pourrez explorer à fond la Nintendo Switch 2 pour apprendre à connaître la console d’une manière que vous n’auriez peut-être jamais imaginée.

SPLIT FICTION : Voyagez entre les mondes de la science-fiction et de la fantasy dans cette aventure coopérative bourrée d’action, dans laquelle deux écrivains, Mio et Zoé, se retrouvent pris au piège dans une simulation de leurs propres histoires. SPLIT FICTION tiendra les joueurs en haleine avec des moments étranges et inattendus tandis qu’ils devront se coordonner pour relever des défis.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition : Pour la première fois, les joueurs Nintendo peuvent incarner V, un cyber-mercenaire déterminé à devenir une légende de Night City. Grâce à la vitesse de traitement et aux performances graphiques de la Nintendo Switch 2, le joueur pourra s’immerger comme jamais dans chaque rue éclairée par des néons et dans chaque fusillade. Cette version offre une visée plus précise grâce au gyroscope et au mode souris, mais aussi une navigation plus intuitive dans les menus grâce à l’écran tactile de la Nintendo Switch 2. Les joueurs pourront profiter de l’expérience complète de Cyberpunk 2077, avec à la fois le jeu de base et l’aventure façon thriller d’espionnage acclamée par la critique dans l’extension Phantom Liberty.

Fortnite : Que vous souhaitiez être le dernier survivant d’un Battle Royale, donner votre propre concert avec Fortnite Festival, ou profiter des expériences de LEGO Fortnite, entre autres, le choix vous appartient. Découvrez Fortnite comme vous ne l’avez jamais vu sur Nintendo Switch 2 avec 60 images par seconde, une résolution plus élevée, une physique des vêtements, ainsi que des textures, des ombres et un rendu de l’eau optimisés. En plus, vous pourrez revivre vos meilleures parties de Battle Royale grâce à la fonction de rediffusion.

Sid Meier’s Civilization® VII – Nintendo Switch 2 Edition : Orientez le cours de l’Histoire sur Nintendo Switch 2. Profitez d’une expérience de jeu encore plus intuitive grâce au nouveau mode souris et prenez des décisions qui façonneront la lignée culturelle de votre empire. Construisez des villes et des merveilles architecturales, faites avancer votre civilisation grâce à des innovations technologiques et partez à la conquête de civilisations rivales ou coopérez avec elles, tout en explorant le monde.

Street Fighter™ 6: Découvrez la nouvelle évolution de la série Street Fighter dans Street Fighter™ 6, qui comprend trois modes distincts, de nouvelles fonctionnalités de gameplay et des graphismes améliorés. Combattez jusqu’au sommet dans de nouveaux modes exclusifs à la Nintendo Switch 2, comme les combats versus en mode sans-fil local et les matchs d’avatar*9. Amusez-vous dans de nouveaux modes multijoueur qui tirent parti des Joy-Con 2, comme Gyro Battle ou Calorie Contest. Trois nouveaux amiibo ainsi que 22 cartes amiibo seront aussi disponibles au lancement. Le jour de la sortie sur Nintendo Switch 2, choisissez entre l’édition Years 1-2 Fighters ou l’édition numérique standard de Street Fighter™ 6.

Découvrez la liste complète des jeux disponibles en magasin ou sur le Nintendo eShop dès maintenant :

De nombreux titres sont également attendus très bientôt sur Nintendo Switch 2, dont : Donkey Kong Bananza, une nouvelle aventure d’action-plateforme en 3D avec le fracassant et tonitruant fan de bananes Donkey Kong (le 17 juillet) ; EA SPORTS Madden NFL 26, le dernier opus de la série de jeux de football à succès (le 14 août) ; l’explosif Borderlands 4 (2025) ; l’envoûtant roguelike dungeon crawler Hades II (2025) ; Légendes Pokémon : Z-A – Nintendo Switch 2 Edition, qui invite les dresseurs à explorer la magnifique Illumis et à mener des combats acharnés de Pokémon en temps réel (le 16 octobre). Et ce n’est pas tout : attendez-vous à d’autres sorties dans les mois qui viennent, avec par exemple Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition, Drag x Drive, Kirby Air Riders, Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes (le 28 août), Daemon X Machina: Titanic Scion (le 5 septembre), Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, ELDEN RING Tarnished Edition, Hollow Knight: Silksong et Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (le 24 juillet), pour n’en citer que quelques-uns.

Ne manquez pas le contenu Nintendo Switch 2 disponible avec l’application mobile gratuite*10 Nintendo Today! pour iOS et Android. Rendez-vous sur le site Nintendo Today! Pour plus d’informations.

N’oubliez pas que la Nintendo Switch 2 est dotée d’un contrôle parental permettant aux adultes de gérer le contenu auquel leurs enfants peuvent accéder.

La Nintendo Switch 2, première nouvelle console de jeu de Nintendo depuis huit ans, est disponible en même temps que Mario Kart World, dernier titre pour consoles de la série depuis plus de dix ans, et plus de 20 autres jeux. La Nintendo Switch 2 propose aux joueurs de nouvelles manières de se connecter et de jouer avec leurs proches grâce à de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités en ligne repensées comme GameChat. Aujourd’hui sort également le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World, qui inclut la console et un code de téléchargement pour Mario Kart World.