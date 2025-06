Le jeu de rôle d’action-aventure en monde ouvert est maintenant disponible pour les joueurs à l’occasion du lancement de la Nintendo Switch 2. Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition propose à la fois le jeu de base et son extension du thriller d’espionnage « Phantom Liberty », offrant l’expérience ultime de Cyberpunk 2077 dans un seul package. Se déroulant à Night City, l’un des mondes les plus immersifs du jeu, l’histoire propose aux joueurs de se mettre dans la peau du mercenaire cyber-amélioré V et de se battre pour la gloire et la survie dans un avenir sombre.

Tirant pleinement parti des caractéristiques uniques de la Nintendo Switch 2, cette version offre aux joueurs la façon la plus cyberpunk de jouer à Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition – avec des commandes de mouvement pour pirater et trancher les ennemis avec des manettes Joy-Con™ 2. Les joueurs pourront utiliser le mode Gyroscope ou les commandes de la souris pour une précision extrême, profiter des capacités de l’écran tactile pour parcourir les menus, sélectionner les compétences des personnages ou jouer au mini-jeu de piratage comme un vrai netrunner.

Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition peut être acheté dès aujourd’hui sur une carte de jeu physique de 64 Go ou en téléchargement sur le Nintendo eShop pour Nintendo Switch 2. Des packs de langues supplémentaires peuvent être téléchargés depuis le Nintendo eShop pour Nintendo Switch 2, ce qui peut affecter la taille finale du jeu. La liste complète des packs de langues de voix off disponibles contient l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, l’espagnol (Espagne), le coréen, le polonais, le portugais brésilien, le russe (jeu de base uniquement) et le chinois simplifié. Le jeu est également disponible dans les langues de texte suivantes : anglais, russe, français, italien, allemand, espagnol (Espagne), arabe, tchèque, hongrois, polonais, portugais brésilien, chinois simplifié, espagnol (Amérique latine), thaï, chinois traditionnel, turc et ukrainien.