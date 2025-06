Plongez dans un monde terrifiant où se mêlent poésie et romance

Microids Distribution France et Serenity Forge sont heureux d’annoncer le retour de l’édition physique premium de Doki Doki Literature Club Plus sur Nintendo Switch. En collaboration avec le développeur Team Salvato, Doki Doki Literature Club Plus enrichit l’expérience du jeu original avec de nombreuses améliorations, notamment des effets visuels en haute définition, de nouvelles histoires secondaires et des musiques inédites qui raviront les fans.

En plus du jeu en version physique pour Nintendo Switch, cette édition premium comprend une jaquette intérieure en forme de carnet de poèmes, 4 figurines en carton des personnages, un code de téléchargement pour la bande-son complète, une planche de stickers, une carte de membre du Doki Doki Literature Club et un poème spécial signé Monika.

Bienvenue dans un monde terrifiant où se mêlent poésie et romance !

Écrivez des poèmes pour votre coup de cœur et effacez vos erreurs au fil du chemin afin de décrocher la fin parfaite. C’est le moment ou jamais de découvrir pourquoi Doki Doki Literature Club est devenu l’un des jeux d’horreur psychologique les plus cultes de la décennie !

Incarnez un lycéen qui rejoint à contrecœur le club de littérature dans l’espoir d’y trouver l’amour. Chaque poème que vous écrivez, chaque décision que vous prenez, vous rapproche de votre élue… ou vous entraîne dans les profondeurs insoupçonnées de la romance scolaire.

Aurez-vous les nerfs assez solides pour percer les secrets des dating sims et atteindre la fin parfaite ?

Caractéristiques

6 nouvelles histoires secondaires centrées sur l’amitié et la littérature, pour plusieurs heures de contenu inédit

Plus de 100 images à débloquer : illustrations exclusives, fonds d’écran, croquis conceptuels jamais dévoilés, et bien plus encore

26 morceaux de musique, dont 13 chansons inédites signées Nikki Kaelar, avec la participation spéciale de Jason Hayes et Azuria Sky

Un lecteur de musique intégré pour écouter vos morceaux préférés, créer votre propre playlist ou boucler votre titre favori à l’infini

Un rendu visuel entièrement retravaillé en haute définition, avec des graphismes désormais en Full HD (1080p)

L’édition physique premium de Doki Doki Literature Club Plus est désormais disponible sur Nintendo Switch.