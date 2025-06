Warner Bros. Interactive Entertainment et le studio Digital Eclipse lèvent le voile sur Mortal Kombat: Legacy Kollection, une compilation ambitieuse qui revisite les débuts de l’une des franchises les plus emblématiques du jeu vidéo. Prévue pour une sortie en 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2, cette collection rend hommage aux premiers chapitres sanglants de la saga en rassemblant des titres cultes des années 90 et 2000, avec de nombreuses améliorations modernes à la clé.

Développée par Digital Eclipse, déjà à l’origine de collections saluées comme Atari 50 ou Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, cette Legacy Kollection proposera une sélection complète de jeux issus des bornes d’arcade, des consoles de salon comme la Super NES et la Mega Drive, mais aussi des consoles portables telles que la Game Boy, la Game Gear, ou encore la Game Boy Advance. Mieux encore, certains de ces titres bénéficieront de fonctionnalités en ligne avec rollback netcode, assurant une expérience multijoueur fluide et fidèle.

Au-delà de la simple compilation, Mortal Kombat: Legacy Kollection proposera un documentaire interactif exclusif, véritable plongée dans l’histoire de la série. Les joueurs pourront découvrir des croquis de développement inédits, des interviews d’époque et actuelles avec les créateurs originaux comme Ed Boon, John Tobias, Dan Forden et John Vogel, ainsi qu’une multitude de documents d’archives. Le tout conçu pour retracer l’impact culturel et médiatique de la licence depuis ses débuts en 1992.

Mike Mika, directeur de Digital Eclipse, résume l’approche du projet en affirmant que « Mortal Kombat a marqué un tournant dans l’histoire du jeu vidéo. Cette compilation vise à préserver et contextualiser son héritage, pour mieux comprendre l’audace qui a façonné son succès mondial. »

Parmi les jeux déjà confirmés dans cette collection :

Mortal Kombat (1992) – Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear

(1992) – Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear Mortal Kombat II (1993) – Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X

(1993) – Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X Mortal Kombat 3 (1995) – Arcade, SNES, Genesis

(1995) – Arcade, SNES, Genesis Ultimate Mortal Kombat 3 (1995) – Arcade, SNES

(1995) – Arcade, SNES Mortal Kombat 4 (1997) – Arcade

(1997) – Arcade Mortal Kombat Advance (2001) – Game Boy Advance

(2001) – Game Boy Advance Mortal Kombat: Deadly Alliance (2002) – Game Boy Advance

(2002) – Game Boy Advance Mortal Kombat: Tournament Edition (2003) – Game Boy Advance

Chaque jeu sera enrichi de fonctionnalités optionnelles pensées pour les joueurs d’aujourd’hui, comme des sauvegardes rapides, des rembobinages ou des filtres visuels adaptés à chaque plateforme d’origine. Des fiches de personnage, un fil narratif retraçant les événements majeurs entre les Royaumes, ainsi que des guides de lore permettront également de mieux plonger dans l’univers de Mortal Kombat.