La légende du skate revient en force ! Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 débarque sur Nintendo Switch 2 le 11 juillet 2025, avec une version entièrement repensée pour la nouvelle console de Nintendo. Ce remake très attendu remet sur le devant de la scène deux des jeux les plus emblématiques de la licence, avec des graphismes modernisés, un gameplay peaufiné et une ambiance fidèle aux années 2000.

Le titre propose un mélange explosif de nostalgie et de nouveauté, avec la présence des figures mythiques de la série, de nouveaux skaters, des tricks inédits, une bande-son encore plus percutante, et surtout, pour la première fois depuis plus de dix ans, de nouveaux skateparks exclusifs. De quoi raviver la flamme chez les fans de la première heure tout en séduisant une nouvelle génération de joueurs.

Parmi les nouvelles têtes à rejoindre le casting, on retrouvera Nora Vasconcellos, skater de renom et véritable icône de la scène actuelle. Son style unique et son influence sur le monde du skate en font une recrue de choix pour enrichir l’expérience de jeu.

Les précommandes sont déjà ouvertes sur toutes les plateformes, et les joueurs qui optent pour l’édition numérique Deluxe pourront bénéficier d’un accès anticipé au jeu dès le 8 juillet. Cette édition inclut également du contenu bonus exclusif, avec des objets et tenues supplémentaires pour personnaliser ses sessions. À noter que la version physique sur Nintendo Switch 2 sera une édition « code-in-box » aux États-Unis, mais pas encore en France, ce qui signifie qu’aucune cartouche ne sera incluse : seule une carte avec un code de téléchargement sera présente dans la boîte.