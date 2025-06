Avec la sortie de la Nintendo Switch 2, l’un des jeux les plus populaires de la planète, Fortnite, fait naturellement partie des titres scrutés de près. Le résultat ? Une expérience bien plus fluide et agréable que sur la première Switch, comme le montre notre vidéo de gameplay.

Dans cette séquence capturée sur Nintendo Switch 2, Fortnite tourne de manière notablement plus stable. Là où la Switch d’origine était limitée par son hardware vieillissant – entraînant des chutes de framerate, un flou général dans les textures, et des temps de chargement à rallonge – la nouvelle console propose une version nettement plus propre. Même sans mise à jour spécifique, Fortnite profite déjà des capacités améliorées du processeur, de la mémoire et du système de stockage de la Switch 2. Les textures apparaissent plus nettes, les animations plus fluides, et le rendu global est plus proche des versions consoles de salon classiques. Les joueurs peuvent désormais plonger dans des parties sans ressentir les limites techniques de la première génération.