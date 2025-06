La guerre de Troie est finie, mais un nouveau conflit d’ampleur mythologique débute sur Nintendo Switch. Legendary Hoplite, un jeu mêlant action-RPG et tower defense, arrive sur la console de Nintendo le 11 juin 2025. À travers son trailer de lancement, le jeu promet des affrontements intenses contre les créatures les plus terrifiantes de la mythologie grecque, dans une lutte désespérée pour la survie de l’humanité.

Vous incarnez Dio, un héros et commandant d’élite inspiré des grandes figures des légendes antiques comme Achille, Hector ou encore Persée. Lorsque les portes d’Ithaque sont assiégées par des hordes de monstres issus des Enfers, il devient le dernier rempart face à l’extinction de l’humanité. Son objectif : empêcher toute intrusion dans la cité, repousser les créatures et révéler les secrets entourant la mort d’Ulysse, tué par son propre fils illégitime dans des circonstances tragiques.

Le gameplay repose sur une alliance efficace entre combats nerveux en temps réel et stratégie de défense. Dio manie des lances, des boucliers et des épées divines pour terrasser les vagues ennemies, mais il devra aussi mobiliser, organiser et améliorer ses troupes. Le jeu propose plus de 40 niveaux, avec plus de 150 types de monstres et des centaines de variantes, ainsi que des boss légendaires comme le Minotaure, l’Hydre, Cerbère ou les Gorgones.

Au cœur de l’expérience se trouve un système de progression riche : équipements bénis des dieux, pouvoirs divins, arbre de compétences, et gestion tactique des armées. Chaque décision impacte le champ de bataille. Le joueur devra adapter sa stratégie à la variété des ennemis et modifier en temps réel la composition de ses troupes. Les objets collectés au fil de la campagne renforceront ses capacités offensives et défensives pour faire face aux menaces croissantes.

Le titre propose également une narration ancrée dans l’héritage épique de la Grèce antique, avec une réinterprétation sombre des légendes classiques. La chute d’Ulysse marque le début d’une guerre contre les forces surnaturelles, déterminées à anéantir l’humanité. Seul Dio, avec le soutien des armées humaines et de ses artefacts sacrés, peut briser ce cycle de destruction.

Prévu pour une sortie le 11 juin 2025, Legendary Hoplite offre une expérience exigeante et intense, qui ravira les amateurs de mythologie, d’action tactique et de récits épiques. Sa venue sur Nintendo Switch élargit les rangs de ceux qui oseront se dresser face aux ténèbres antiques. L’avenir d’Ithaque, et peut-être celui du monde, repose entre vos mains.